Потап і Настя показали свій ідеальний ранок

Закохані Потап і Настя Каменських, які нещодавно стали чоловіком і дружиною, продовжують тішити шанувальників милими сімейними знімками.

Цього разу зіркове подружжя показало, як проходить їх ранок. Відповідні фото з'явилися в Інстаграмах пари.

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"Так прикольно рано встати влітку, до спеки, потренуватися і кайфувати від один одного, Чим Пім Пау! Тому що разом все легше і прикольніше, веселіше і якось по-сімейному", – написав Потап і опублікував ніжне фото з дружиною.

А Настя виклала кадр, зроблений в спортзалі і супроводила його словами: "Так круто починати день зі спорту! Спасибі Андрій Хомицький за заряд, а Потапу за підтримку в усьому".

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