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Porsche показала конкурента BMW X6 і Mercedes-Benz GLE Coupe

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Porsche Cayenne Coupe – новинка компанії - фото 1
Porsche Cayenne Coupe – новинка компанії

У сімействі Porsche Cayenne з'явилася нова версія – купеподібний Cayenne Coupe. Від звичайного кросовера він відрізняється заваленою задньою стійкою, заниженим на 20 міліметрів дахом, розширеними колісними арками та відсутністю звичайного металевого даху.

У Porsche спробували зробити ззовні Cayenne Coupe більш динамічним, тому занизили дах, зменшили лобове скло та передні стійки кузова. До того ж змінилися задні двері та крила, що збільшило ширину "в плечах" на 18 міліметрів.

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Майданчик для заднього номерного знака переїхав з дверей багажника на бампер, візуально ще більше "притиснувши" кросовер до землі. Дах – панорамний скляний площею 2,16 квадратного метра. Замовити кросовер зі звичайним металевим можна, але в списку опцій є вуглепластикова деталь в дусі Porsche 911 GT3 RS. Мінімальний розмір коліс – 20 дюймів.

Porsche показала конкурента BMW X6 і Mercedes-Benz GLE Coupe - фото 316401
Porsche показала конкурента BMW X6 і Mercedes-Benz GLE Coupe - фото 316400
Porsche показала конкурента BMW X6 і Mercedes-Benz GLE Coupe - фото 316399

Нинішній Porsche Cayenne Turbo став першим кросовером з активним заднім спойлером. Такий же є і у Cayenne Coupe: він – частина системи Porsche Active Aerodynamics (PAA) і на швидкості понад 90 кілометрів на годину піднімається на 135 міліметрів, збільшуючи притискну силу. Для крос-купе пропонується три спортпакети, в тому числі Sport Design з полегшеними 22-дюймовими колесами, декором салону карбоном і алькантарою і іншою вихлопною системою (тільки для Cayenne Turbo Coupé).

Porsche показала конкурента BMW X6 і Mercedes-Benz GLE Coupe - фото 316403
Porsche показала конкурента BMW X6 і Mercedes-Benz GLE Coupe - фото 316396

За замовчуванням Porsche Cayenne Coupe оснащується двомісним другим рядом, але звичайний диван можна замовити без доплати. Спереду встановлені спортивні крісла з інтегрованими підголівниками й електрорегулюванням у восьми напрямках. Об'єм багажника – 625 літрів. При складених задніх сидіннях – 1540 літрів. У базове оснащення крос-купе входить адаптивне рульове керування, підвіска з налаштовуваними амортизаторами і пакет Sport Chrono.

Porsche показала конкурента BMW X6 і Mercedes-Benz GLE Coupe - фото 316395
Porsche показала конкурента BMW X6 і Mercedes-Benz GLE Coupe - фото 316397
Porsche показала конкурента BMW X6 і Mercedes-Benz GLE Coupe - фото 316398

Базовий Porsche Cayenne Coupe оснащується 3,0-літровим турбомотором V6, який видає 340 кінських сил і 450 Нм крутного моменту. Версія Cayenne Turbo Coupe – це 4.0 V8 з двома турбінами потужністю 550 сил і 770 Нм моменту. Обидва агрегати суміщені з восьмидіапазонним "автоматом" і повнопривідною трансмісією.

Porsche показала конкурента BMW X6 і Mercedes-Benz GLE Coupe - фото 316402

З нуля до "сотні" Cayenne Coupe розганяється за шість секунд рівно (5,9 секунди з опціональним полегшеним спортпакетом) і досягає 243 кілометрів на годину. Версія з V8 робить те ж саме за 3,9 секунди, а її максималка – 286 кілометрів на годину.

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Джерело: Motor
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