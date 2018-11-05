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Названо несподіваний спосіб покращити сексуальне життя

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Названо несподіваний спосіб покращити сексуальне життя - фото 1

Сексуальне життя можуть поліпшити три прості слова, вимовлені партнером під час інтимного процесу.

До такого висновку дійшла американська компанія, що займається продажем спеціалізованих іграшок EdenFantasys за підсумками опитування.

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Дослідники поставили питання двом тисячам американців. І як з'ясувалося, найсильнішою дією володіє фраза "Мені це подобається", вона набрала 76%. Експерти вважають, що брак комунікації впливає на сексуальну незадоволеність. А такі слова можуть швидко розрядити обстановку.

Сексуальне життя можуть поліпшити три прості слова - фото 286863
Сексуальне життя можуть поліпшити три прості слова

"Популярні методі, окрім фрази "Мені це подобається", виявився лише поцілунок в шию зі спини. Цікаво, що опитані чоловіки вважають фразу "Мені це подобається" особливо важливим способом, і серед них він зайняв перше місце, водночас як серед жінок цей спосіб виявився тільки на другому місці. Третє місце зайняли емоції, які відчувають від роздягання партнером", – сказано в матеріалі.

Крім того, популярними виявилися покусування вуха і зоровий контакт. Секс-іграшки також є на високому рівні. Майже половина опитаних зізналася, що подібні атрибути їх збуджують.

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Джерело: focus
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