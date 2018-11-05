Названо несподіваний спосіб покращити сексуальне життя

Сексуальне життя можуть поліпшити три прості слова, вимовлені партнером під час інтимного процесу.

До такого висновку дійшла американська компанія, що займається продажем спеціалізованих іграшок EdenFantasys за підсумками опитування.

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Дослідники поставили питання двом тисячам американців. І як з'ясувалося, найсильнішою дією володіє фраза "Мені це подобається", вона набрала 76%. Експерти вважають, що брак комунікації впливає на сексуальну незадоволеність. А такі слова можуть швидко розрядити обстановку.

Сексуальне життя можуть поліпшити три прості слова

"Популярні методі, окрім фрази "Мені це подобається", виявився лише поцілунок в шию зі спини. Цікаво, що опитані чоловіки вважають фразу "Мені це подобається" особливо важливим способом, і серед них він зайняв перше місце, водночас як серед жінок цей спосіб виявився тільки на другому місці. Третє місце зайняли емоції, які відчувають від роздягання партнером", – сказано в матеріалі.

Крім того, популярними виявилися покусування вуха і зоровий контакт. Секс-іграшки також є на високому рівні. Майже половина опитаних зізналася, що подібні атрибути їх збуджують.

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