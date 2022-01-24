Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність

Популярний блогер Зак Нельсон з YouTube-каналу JerryRigEverything протестував на міцність новий гнучкий смартфон OPPO Find N. За традицією, що вже склалася, апарат зазнав цілої низки випробувань, серед яких дряпання, вплив вогнем і згинання.

Ясна річ, весь процес тестування новенького OPPO Find N він зняв на відео. Тож кожен може побачити, як гаджет впорався з непростими задачами, які поставили хрест не на одному смартфоні.

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Зовнішній 5,49-дюймовий екран із заводу додатково захищений плівкою, яку досить легко подряпати. Під нею – загартоване скло Gorilla Glass Victus, пошкодити яке підручними засобами дуже складно. Тильна сторона також виконана зі скла, але має текстуровану поверхню, об яку стирається звичайний метал. Усі грані та шарнір виконані з металу.

Найуразливіше місце смартфона – внутрішній 7,1-дюймовий дисплей. Він прикритий матеріалом, залишити помітні сліди на якому можна навіть нігтем, не кажучи вже про якісь більш тверді предмети. Крім того, верхній пластмасовий шар плавиться під впливом вогню, про що слід пам'ятати під час експлуатації.

Як і у випадку з іншими складними смартфонами, блогер засипав OPPO Find N з усіх можливих сторін піском із невеликим камінням. Утім, це ніяк не вплинуло на можливість складатися і розкладатися. Більше того у шарнірі не з'явилося жодних сторонніх шумів, тому Зак Нельсон відзначив чудову роботу інженерів OPPO.

Останнім випробуванням стало згинання смартфона. Автор відео намагався вигнути його у зворотний бік, але конструкція виявилася досить міцною і не піддалася його сильним рукам.

Тож, як ви бачите, OPPO Find N таки впорався з тестом на міцність. І хоч складно назвати цей гаджет надзвичайно надійним, він у повсякденному користуванні повинен тішити свого власника не один місяць, якщо не рік.

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