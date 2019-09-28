Польські Татри і їх магічна краса: фото

Ніщо не може зрівнятися з красою і величчю гір. Подивіться на ці казкові знімки польських Татр, і ви неодмінно захочете вирушити у гори!

27-річний фотограф Марчін Кесек живе в маленькому селі в південній частині Польщі та називає це місце дуже красивим, і це не випадково, адже зовсім неподалік від нього височіють мальовничі гори Татри.

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Кілька років тому, він вперше вирішив сфотографувати ці дивовижні околиці у такий час і з найкращим освітленням, тоді і народилася його пристрасть до пейзажної фотографії. Марчін прокидається ще до сходу сонця і йде до запланованого місця, щоб сфотографувати гори найкращим чином і у нього це чудово виходить!

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