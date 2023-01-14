Польщі не вистачає медсестер, психологів та далекобійників

Як повідомляє Rzeczpospolita, сильний брак професій перешкоджає роботі компаній. Список дефіцитних спеціальностей дивіться нижче.

Кількість професій, яких не вистачає, у сусідській державі скоротилася до 27 з 30 минулого року, зазначає "Барометр зайнятості 2023". Втім, дефіцит однаково залишається.

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Найбільше Польща шукає медсестер, акушерок, водіїв вантажівок та далекобійників, а також психологів та психотерапевтів. Нестачу фахівців спричинила свого часу ще пандемія. До слова, лікарів бракує у 321 районі.

У національному списку 27 дефіцитних професій цього року – три групи вчителів. Не вистачає як професійного спрямування, так і загальноосвітніх предметів (215 районів), а ще вчителів спеціальних шкіл та інтеграційних.

Здавалося б, не зважаючи на зменшення потреби в IT-спеціалістах, у Польщі у найбільших містах шукають 25 тисяч таких фахівців.

Економічний спад через високу інфляцію, а також і війна в Україні, яку розпочала росія, це ті причини нестачі спеціалістів, через які Польща побоюється погіршення ведення бізнесу, якості освіти та охорони здоров'я.

Окрім професій, зазначених вище, Польща на цей час шукає робітників широкого спектра у 329 повітах. А саме:

Теслярі та будівельники

Покрівельники

Електрики, електромеханіки та електрики

Фізіотерапевти та масажисти

Водії автобусів

Водії вантажних автомобілів та тягачів

Кухарі

Лікарі

Працівники складу

Автомеханіки

Монтажники будівельно-монтажних робіт

Каменярі та тинькарі

Педагоги практичного професійного навчання

Вчителі загальноосвітніх предметів

Вчителі професійних предметів

Вчителі спеціальних шкіл та інтеграційних класів

Оператори та механіки землерийної техніки

Оператори верстата для різання

Догляд за людиною похилого віку або інвалідом

Бухгалтерський та бухгалтерський персонал

Працівники оздоблювальних робіт у будівництві

Психологи та психотерапевти

Будівельники

Незалежні бухгалтери

Зварювальники

Слюсарі

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