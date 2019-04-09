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Поліція Нью-Йорка використовує нейромережу для пошуку злочинців

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Нейромережа прискорить розкриття злочинів у Нью-Йорку - фото 1
Нейромережа прискорить розкриття злочинів у Нью-Йорку

У Нью-Йорку поліцейські використовують в роботі алгоритм, який має назву Patternize. Нейромережа може знаходити зв'язки між сотнями справ за останні 10 років. Зауважимо, що система – власна розробка нью-йоркського департаменту.

Нейромережа використовується у 77 відділках міста. Штучний інтелект може шукати подібні деталі злочину на різних територіях, порівнювати між собою крадіжки й пограбування та інші злочини. За допомогою алгоритму детективи економлять час, який ішов би на вивчення всіх матеріалів власноруч.

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Для навчання нейромережі використовувалися шаблони злочинів 10-річної давності. При цьому відзначається, що задля запобігання звинувачень у дискримінації, програму не навчили визначати расу підозрюваних.

Розкривати злочини допоможе нейромережа - фото 319862
Розкривати злочини допоможе нейромережа / New York Post

Штучний інтелект створили ще у 2016 році, але відомо про її роботу стало лише зараз, після публікації в журналі Journal on Applied Analytics.

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Джерело: usatoday
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