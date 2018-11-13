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Поле з журавлини здивувало Reddit: фотофакт

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Як виглядає врожай журавлини - фото 1
Як виглядає врожай журавлини / reddit

Користувачі не можуть відвести погляд від незвичайного поля журавлини у Канаді.

На платформі Reddit користувач з ніком WhiteShaneDiesel поділився захопливим знімком з врожаєм журавлини у Каналі прямісінько біля озера. Тому не дивно, що допис опинився у трендах, зібравши понад 65 тисяч переглядів всього за 6 годин, а також понад 800 коментарів. Посеред гір поле з ягодами нагадувало червоний басейн, який заворожував. Це варто побачити!

І ще: Чарівне німецьке кафе змусило Reddit затримати погляд

Cranberry harvest in Canada from r/pics

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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