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Чарівне німецьке кафе змусило Reddit затримати погляд

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Чарівне німецьке кафе - фото 1
Чарівне німецьке кафе / Reddit

Користувачів захопило фото милої кав'ярні у Німеччині. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком pp0787 поділився кадром, зробленим в одному з німецьких кафе, і допис опинився серед найпопулярніших. За короткий час він зібрав понад 14 тисяч переглядів. А з коментарів вдалось дізнатись, що таке миловидне місце у комуні Байльштайн. Варто зазначити, що тут мешкає всього близько 150 осіб, а площа громади - 1,68 км². Ось така краса може ховатись у маленькому містечку:

І ще: У Франції в кафе раптово забіг кінь: епічне відео

This cafe in Germany from r/CozyPlaces

Читайте також: Наче у коміксі: як виглядає "намальоване" кафе в Сеулі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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