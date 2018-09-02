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Polaroid відродив знаменитий фотоапарат з 90-х

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Polaroid OneStep + оснащений подвійною оптичною системою - фото 1
Polaroid OneStep + оснащений подвійною оптичною системою / mashable

Polaroid Originals анонсувала фотокамеру c функцією миттєвого друку OneStep +.

Знаменита американська компанія Polaroid Corporation випустила фотоапарат OneStep + для тих, хто сильно ностальгує за епохою "дев'яностих".

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Можна відправляти фотографії по Bluetooth на смартфон - фото 273749
Можна відправляти фотографії по Bluetooth на смартфон

Фотоапарат надійде в продаж у другій половині вересня 2018 року за 160 доларів США. Картриджі з папером доведеться докуповувати окремо, але їх ціну ще не озвучили. Нагадаємо, що в 90-і роки такі фотокартриджі коштували дуже дорого.

Polaroid Corporation випустила фотоапарат OneStep + - фото 273748
Polaroid Corporation випустила фотоапарат OneStep +

Для автентичності новинка має схожий ретро дизайн з 90-х. Фотоапарат важить 500 грамів. Polaroid OneStep + оснащений подвійною оптичною системою для звичайної і портретної зйомки, плюс у нього є видошукач. Слота під карти пам'яті тут немає, але можна відправляти фотографії по Bluetooth на смартфон або ноутбук. Через мобільний додаток Polaroid Originals користувачі зможуть управляти камерою і реалізовувати різні ефекти, такі як малювання світлом.

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Джерело: mashable
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