Поки в Європі спека: прогноз погоди на 19 липня в Україні

19 липня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому у більшості областей буде без опадів. Детальний прогноз по містах читайте далі.

19 липня, у вівторок, в Україну завітає антициклон, тому переважатиме суха та сонячна погода. Лише у північних областях атмосферні фронти можуть принести дощі з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

Вівторок буде й надалі найспекотнішим у Західній Європі. Спека до +35+40 градусів ймовірна у Франції, Великій Британії(!), Німеччині. Карта. В Україні повітря очікується свіжим, повітряна маса повсюди – помірно тепла, впродовж дня +20+25 градусів, у південній частині та на Закарпатті +25+28 градусів.

У Києві 19 липня повітря прогріється до +22+23, переважатиме хмарна погода, можливий незначний дощ.

Прогноз погоди на 19 липня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +24+26

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +23+25

Рівне +21+23

Луцьк +22+24

Вінниця +24+26

Хмельницький +22+24

Житомир +20+22

Чернігів +18+20

Черкаси +21+23

Кропивницький +23+25

Миколаїв +25+27

Одеса +24+26

Херсон +25+27

Сімферополь +24+26

Полтава +22+24

Суми +19+21

Харків +24+26

Дніпро +24+26

Запоріжжя +26+28

Донецьк +26+28

Луганськ +25+27

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