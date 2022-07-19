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Поки в Європі спека: прогноз погоди на 19 липня в Україні

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Прогноз погоди на 19 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 19 липня 2022 в Україні / Alice Pasqual on Unsplash

19 липня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому у більшості областей буде без опадів. Детальний прогноз по містах читайте далі.

19 липня, у вівторок, в Україну завітає антициклон, тому переважатиме суха та сонячна погода. Лише у північних областях атмосферні фронти можуть принести дощі з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

Вівторок буде й надалі найспекотнішим у Західній Європі. Спека до +35+40 градусів ймовірна у Франції, Великій Британії(!), Німеччині. Карта. В Україні повітря очікується свіжим, повітряна маса повсюди помірно тепла, впродовж дня +20+25 градусів, у південній частині та на Закарпатті +25+28 градусів.

У Києві 19 липня повітря прогріється до +22+23, переважатиме хмарна погода, можливий незначний дощ.

Прогноз погоди на 19 липня у містах України:

Поки в Європі спека: прогноз погоди на 19 липня в Україні - фото 509723
  • Ужгород +25+27
  • Львів +24+26
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +18+20
  • Черкаси +21+23
  • Кропивницький +23+25
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +24+26
  • Херсон +25+27
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +22+24
  • Суми +19+21
  • Харків +24+26
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +25+27

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