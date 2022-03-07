Показ BALENCIAGA стартував з вірша "Живи, Україно": промовисте відео

Світ моди також активно висловлює підтримку України на тлі війни. До цього долучився й бренд BALENCIAGA.

Так, новий показ всесвітньо відомої марки BALENCIAGA на Тижні моди в Парижі розпочався з декламування вірша "Живи, Україно" Олександра Олеся. Промовисте відео з шоу з'явилося на офіційній сторінці бренду в Instagram.

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Крім того, всім гостям роздали футболки у кольорах українського прапора. Таким чином дизайнер колекції Демна Гвасалія хотів підтримати українців, віддавши шану "безстрашності, опору та перемозі любові та миру".

На цьому тижні мені було важко працювати над показом. Зараз мода втрачає право на існування. Тиждень моди виглядає абсурдно. Я думав над тим, щоб скасувати показ, попри те, що я та моя команда працювала над ним дуже багато і дуже чекали на нього. Але потім я вирішив, що це буде ще одна поступка дияволу, який вже завдав мені достатньо болю майже через 30 років, – звернувся креативний директор Balenciaga до гостей заходу.

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