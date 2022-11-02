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Похолодання та незначні дощі: якою буде погода 3 листопада в Україні

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Погода в Україні 3 листопада 2022 - фото 1
Погода в Україні 3 листопада 2022 / Kevin Erdvig on Unsplash

3 листопада в Україні визначатиме погоду антициклон, тож у більшості областей буде без серйозних опадів. Детальніший прогноз по містах читайте далі.

3 листопада, у четвер, в Україні все ще затримається антициклон Andre, проте атмосферний фронт все ж принесе невеликі опади на Житомирщину, Чернігівщину, Київщину, Сумщину, Харківщину та на Полтавщину. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Але надалі, скільки бачить синоптичне око, ніяких серйозних дощів не видно в Україні. Температура повітря також не проявлятиме себе якось активно, нервовими коливаннями, стрибками вгору чи вниз – так, звичайно, холодно вже вночі, прохолодно вдень. Мінімально від 1 морозу до 5 тепла, максимально +6+12 градусів. Значно теплішою очікується погода у південній частині та на заході України: вночі +6+12 градусів, вдень +10+17 градусів. Теплим острівцем найдовше протримаєтеся Закарпаття – якщо є можливість перепочити, заплануйте собі прекрасні термальні води чи єднання-перепочинок з природою у навколишніх лісах, горах, долинах, – додала вона.

У Києві 3 листопада можливий незначний дощ, температура затримається на рівні +9+10, але додаватиме дискомфорту рвучкий вітер. Найближчими днями в Україні все ж затримається суха погода, але температура повітря поступово знижуватиметься.

Прогноз погоди на 3 листопада по містах України:

Похолодання та незначні дощі: якою буде погода 3 листопада в Україні - фото 515173

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