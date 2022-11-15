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Похолодання та мокрий сніг: якою буде погода в Україні 16 листопада
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16 листопада в Україну прийде холодна повітряна маса та вологий атмосферний фронт, тому у деяких областях дощі замінить мокрий сніг. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.
16 листопада, у середу, дощі очікуються у західних, північних, центральних областях, а також на Одещині та на Харківщині. А мокрий сніг завітає у на північ та північний схід країни. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
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А ось на Луганщині, Донеччині, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму в середу – без істотних опадів. У Києві 16-го листопада очікується холодна волога погода з температурою повітря близько +5 градусів. Пройде дощ, ввечері можливий мокрий сніг, – додала вона.
До кінця тижня температура повітря по всій Україні продовжить знижуватись, а на вихідних посилиться мороз. Тому водіям та пішоходам варто бути особливо обачними на дорогах.
Прогноз погоди на 16 листопада по містах України:
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