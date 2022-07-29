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Похолодання та грози: якою буде погода в останні вихідні липня
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30 та 31 липня в частині України суттєво погіршиться погода. Детальний прогноз на вихідні по містах читайте далі.
В останні дні липня в Україні очікується доволі неоднорідна погода. У західних областях температура знизиться до +20+25, а також локальні дощі перейдуть у сильні грози зі штормовим вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, середня температура вдень втримається на рівні +25+30, а у південних областях – до+33.
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На більшій частині території України впродовж суботи-неділі суттєвих опадів не передбачається, хіба аж ввечері 31-го липня західні дощі можуть досягнути Житомирщини та Вінниччини. У Києві в суботу та неділю очікується суха спекотна погода із максимальною температурою повітря +28+30 градусів. На початку наступного тижня повітря стане свіжішим, температура повітря знизиться на кілька градусів, лише на півдні та сході України ще переважатиме спека, – додала вона.
Прогноз погоди на 30 липня у містах України:
- Ужгород +29+31
- Львів +27+29
- Чернівці +27+29
- Івано-Франківськ +27+29
- Тернопіль +27+29
- Рівне +26+28
- Луцьк +26+28
- Вінниця +29+31
- Хмельницький +27+29
- Житомир +27+29
- Чернігів +25+27
- Черкаси +29+31
- Кропивницький +29+31
- Миколаїв +30+32
- Одеса +29+31
- Херсон +30+32
- Сімферополь +29+31
- Полтава +27+29
- Суми +26+28
- Харків +25+27
- Дніпро +27+29
- Запоріжжя +29+31
- Донецьк +27+29
- Луганськ +27+29
Прогноз погоди на 31 липня у містах України:
- Ужгород +17+19
- Львів +17+19
- Чернівці +19+21
- Івано-Франківськ +19+22
- Тернопіль +18+20
- Рівне +18+20
- Луцьк +18+20
- Вінниця +26+28
- Хмельницький +18+20
- Житомир +25+27
- Чернігів +28+30
- Черкаси +29+31
- Кропивницький +29+31
- Миколаїв +30+32
- Одеса +29+31
- Херсон +30+32
- Сімферополь +29+31
- Полтава +27+29
- Суми +26+28
- Харків +25+27
- Дніпро +27+29
- Запоріжжя +29+31
- Донецьк +27+29
- Луганськ +27+29
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