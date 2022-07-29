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Похолодання та грози: якою буде погода в останні вихідні липня

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Прогноз погоди на 30 та 31 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 30 та 31 липня 2022 в Україні / Rosalind Chang on Unsplash

30 та 31 липня в частині України суттєво погіршиться погода. Детальний прогноз на вихідні по містах читайте далі.

В останні дні липня в Україні очікується доволі неоднорідна погода. У західних областях температура знизиться до +20+25, а також локальні дощі перейдуть у сильні грози зі штормовим вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, середня температура вдень втримається на рівні +25+30, а у південних областях – до+33.

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На більшій частині території України впродовж суботи-неділі суттєвих опадів не передбачається, хіба аж ввечері 31-го липня західні дощі можуть досягнути Житомирщини та Вінниччини. У Києві в суботу та неділю очікується суха спекотна погода із максимальною температурою повітря +28+30 градусів. На початку наступного тижня повітря стане свіжішим, температура повітря знизиться на кілька градусів, лише на півдні та сході України ще переважатиме спека, – додала вона.

Прогноз погоди на 30 липня у містах України:

Похолодання та грози: якою буде погода в останні вихідні липня - фото 510480
  • Ужгород +29+31
  • Львів +27+29
  • Чернівці +27+29
  • Івано-Франківськ +27+29
  • Тернопіль +27+29
  • Рівне +26+28
  • Луцьк +26+28
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +27+29
  • Житомир +27+29
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +29+31
  • Кропивницький +29+31
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +29+31
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +29+31
  • Полтава +27+29
  • Суми +26+28
  • Харків +25+27
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

Прогноз погоди на 31 липня у містах України:

Похолодання та грози: якою буде погода в останні вихідні липня - фото 510481
  • Ужгород +17+19
  • Львів +17+19
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +19+22
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +29+31
  • Кропивницький +29+31
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +29+31
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +29+31
  • Полтава +27+29
  • Суми +26+28
  • Харків +25+27
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

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