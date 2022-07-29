Похолодання та грози: якою буде погода в останні вихідні липня

30 та 31 липня в частині України суттєво погіршиться погода. Детальний прогноз на вихідні по містах читайте далі.

В останні дні липня в Україні очікується доволі неоднорідна погода. У західних областях температура знизиться до +20+25, а також локальні дощі перейдуть у сильні грози зі штормовим вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, середня температура вдень втримається на рівні +25+30, а у південних областях – до+33.

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На більшій частині території України впродовж суботи-неділі суттєвих опадів не передбачається, хіба аж ввечері 31-го липня західні дощі можуть досягнути Житомирщини та Вінниччини. У Києві в суботу та неділю очікується суха спекотна погода із максимальною температурою повітря +28+30 градусів. На початку наступного тижня повітря стане свіжішим, температура повітря знизиться на кілька градусів, лише на півдні та сході України ще переважатиме спека, – додала вона.

Прогноз погоди на 30 липня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +27+29

Чернівці +27+29

Івано-Франківськ +27+29

Тернопіль +27+29

Рівне +26+28

Луцьк +26+28

Вінниця +29+31

Хмельницький +27+29

Житомир +27+29

Чернігів +25+27

Черкаси +29+31

Кропивницький +29+31

Миколаїв +30+32

Одеса +29+31

Херсон +30+32

Сімферополь +29+31

Полтава +27+29

Суми +26+28

Харків +25+27

Дніпро +27+29

Запоріжжя +29+31

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

Прогноз погоди на 31 липня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +17+19

Чернівці +19+21

Івано-Франківськ +19+22

Тернопіль +18+20

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +26+28

Хмельницький +18+20

Житомир +25+27

Чернігів +28+30

Черкаси +29+31

Кропивницький +29+31

Миколаїв +30+32

Одеса +29+31

Херсон +30+32

Сімферополь +29+31

Полтава +27+29

Суми +26+28

Харків +25+27

Дніпро +27+29

Запоріжжя +29+31

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

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