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Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 8 серпня
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8 серпня у багатьох областях України спека відступить, а також побільшає дощів. Детальний прогноз по містах читайте далі.
8 серпня, у понеділок, лише південні та східні області все ще відчуватимуть літню спеку, оскільки там температура втримається на рівні +30+35. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найсвіжіше буде у західних областях – до +20+25, а в Карпатах місцями навіть до +12+18.
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Тепліше традиційно буде на Закарпатті, до +25+27 градусів. У північних областях: на Житомирщині +24, на Київщині +25, +26, на Чернігівщині +28, на Сумщині +28+30 градусів. У центральній частині: на Вінниччині +24, на Дніпропетровщині +33, на Полтавщині, Черкащині +31, у Кропивницькому з районами +32 градуси. На сході України +30+34 градуси, – додала вона.
Дощі з грозами завітають на Сумщину та у Карпати, а ввечері дійдуть і до Черкащини та Полтавщини. На решті території України переважатиме суха та малохмарна погода з помірним вітром. У Києві 8 серпня без значних опадів, вдень до +23+26.
Прогноз погоди на 8 серпня у містах України:
- Ужгород +26+28
- Львів +24+26
- Івано-Франківськ +24+26
- Чернівці +24+26
- Тернопіль +24+26
- Рівне +24+26
- Луцьк +24+26
- Вінниця +25+27
- Хмельницький +24+26
- Житомир +24+26
- Чернігів +24+26
- Черкаси +28+30
- Кропивницький +31+33
- Миколаїв +33+36
- Одеса +31+33
- Херсон +33+36
- Сімферополь +33+36
- Полтава +29+31
- Суми +27+29
- Харків +32+34
- Дніпро +21+33
- Запоріжжя +30+32
- Донецьк +32+34
- Луганськ +33+36
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