Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 8 серпня

8 серпня у багатьох областях України спека відступить, а також побільшає дощів. Детальний прогноз по містах читайте далі.

8 серпня, у понеділок, лише південні та східні області все ще відчуватимуть літню спеку, оскільки там температура втримається на рівні +30+35. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найсвіжіше буде у західних областях – до +20+25, а в Карпатах місцями навіть до +12+18.

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Тепліше традиційно буде на Закарпатті, до +25+27 градусів. У північних областях: на Житомирщині +24, на Київщині +25, +26, на Чернігівщині +28, на Сумщині +28+30 градусів. У центральній частині: на Вінниччині +24, на Дніпропетровщині +33, на Полтавщині, Черкащині +31, у Кропивницькому з районами +32 градуси. На сході України +30+34 градуси, – додала вона.

Дощі з грозами завітають на Сумщину та у Карпати, а ввечері дійдуть і до Черкащини та Полтавщини. На решті території України переважатиме суха та малохмарна погода з помірним вітром. У Києві 8 серпня без значних опадів, вдень до +23+26.

Прогноз погоди на 8 серпня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +24+26

Івано-Франківськ +24+26

Чернівці +24+26

Тернопіль +24+26

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +25+27

Хмельницький +24+26

Житомир +24+26

Чернігів +24+26

Черкаси +28+30

Кропивницький +31+33

Миколаїв +33+36

Одеса +31+33

Херсон +33+36

Сімферополь +33+36

Полтава +29+31

Суми +27+29

Харків +32+34

Дніпро +21+33

Запоріжжя +30+32

Донецьк +32+34

Луганськ +33+36

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