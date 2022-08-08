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Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 8 серпня

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Прогноз погоди на 8 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 8 серпня 2022 в Україні / Saffu on Unsplash

8 серпня у багатьох областях України спека відступить, а також побільшає дощів. Детальний прогноз по містах читайте далі.

8 серпня, у понеділок, лише південні та східні області все ще відчуватимуть літню спеку, оскільки там температура втримається на рівні +30+35. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найсвіжіше буде у західних областях – до +20+25, а в Карпатах місцями навіть до +12+18.

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Тепліше традиційно буде на Закарпатті, до +25+27 градусів. У північних областях: на Житомирщині +24, на Київщині +25, +26, на Чернігівщині +28, на Сумщині +28+30 градусів. У центральній частині: на Вінниччині +24, на Дніпропетровщині +33, на Полтавщині, Черкащині +31, у Кропивницькому з районами +32 градуси. На сході України +30+34 градуси, – додала вона.

Дощі з грозами завітають на Сумщину та у Карпати, а ввечері дійдуть і до Черкащини та Полтавщини. На решті території України переважатиме суха та малохмарна погода з помірним вітром. У Києві 8 серпня без значних опадів, вдень до +23+26.

Прогноз погоди на 8 серпня у містах України:

Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 8 серпня - фото 511083
  • Ужгород +26+28
  • Львів +24+26
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Чернівці +24+26
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +24+26
  • Черкаси +28+30
  • Кропивницький +31+33
  • Миколаїв +33+36
  • Одеса +31+33
  • Херсон +33+36
  • Сімферополь +33+36
  • Полтава +29+31
  • Суми +27+29
  • Харків +32+34
  • Дніпро +21+33
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +32+34
  • Луганськ +33+36

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