Похолодання та дощі: прогноз погоди на 13 травня

Новий тиждень травня не принесе надто різких змін для України, місцями похолоднішає, а періодичні дощі продовжаться. Детальний прогноз погоди на завтра читайте на Радіо МАКСИМУМ.

13 травня, у понеділок, погода у більшості областей втримається такою ж, як і на вихідних. Температура коливатиметься на рівні +17+23, тільки на західних областях знизиться до +11+15. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своєму метеоблозі на opinionua.

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"Дощі з грозами протягом 13-15 травня пройдуть переважно у західних та північних областях, також на Вінниччині та в Одеській області. У східній частині України, на півдні, окрім Одещини, та у більшості центральних областей переважатиме суха сонячна погода", – зазначила вона.

У Києві перші дні тижня будуть вологими, але температура вдень підійматиметься до +17+21.

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