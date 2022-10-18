Похолодання і мокрий сніг: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

Бабине літо зовсім скоро розпрощається з українцями, а на заміну йому прийде різке зниження температури повітря. Детальний прогноз на 19-20 жовтня дізнавайтесь далі.

Вже з 19 жовтня в Україну завітає порція холодної та вологої осінньої погоди. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, вже 20 жовтня, температура знизиться до +4+10.

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І тому 20 жовтня в Карпатах і навіть на крайній півночі України навіть можливий мокрий сніг! У середу в Києві побільшає хмар, поменшає тепла, протягом 19-20 жовтня пройдуть періодично невеликі дощі. І після проходження фронту, в тиловій його частині, в холодному повітрі нового антициклону, температура повітря в столиці знизиться до +5+7 градусів. Потім градуси ще трохи вирівняються, не лякайтеся, - додала синоптик.

У Карпатах знову засніжить / Ian Schneider on Unsplash

Як зауважують в Укргідрометцентрі, у більшості областей також посилиться вітер до 15-20 м/с, а температура в Карпатах вдень навіть опуститься до нуля.

Прогноз погоди на 19 жовтня по містах України:

Прогноз погоди на 20 жовтня по містах України:

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