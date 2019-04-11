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Похолодання і дощі: прогноз погоди 11 квітня в Україні

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Погода на сьогодні, 11 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 11 квітня, в Україні

11 квітня у кількох областях продовжиться зниження температури повітря, а періодичні дощі пройдуть майже всюди. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 11 квітня, у четвер, Україну накриють дощі зі зливами. До того ж, похолодання розповсюдиться не лише на захід, а й на центр та північ країни. Найтепліша погода втримається на сході та півдні, де повітря прогріється до +18+20.

У Києві 11 квітня періодично дощитиме з проясненнями, вдень температура підійметься до +10+12.

Прогноз погоди на 11 квітня у містах України:

Похолодання і дощі: прогноз погоди 11 квітня в Україні - фото 320302
  • Ужгород +17+19
  • Львів +9+11
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +10+12
  • Хмельницький +10+12
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +17+19
  • Херсон +18+20
  • Полтава +16+28
  • Суми +15+17
  • Харків +17+19
  • Дніпро +18+20
  • Запоріжжя +18+20
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +18+20

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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