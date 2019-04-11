Похолодання і дощі: прогноз погоди 11 квітня в Україні

Погода на сьогодні, 11 квітня, в Україні

11 квітня у кількох областях продовжиться зниження температури повітря, а періодичні дощі пройдуть майже всюди. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 11 квітня, у четвер, Україну накриють дощі зі зливами. До того ж, похолодання розповсюдиться не лише на захід, а й на центр та північ країни. Найтепліша погода втримається на сході та півдні, де повітря прогріється до +18+20.

У Києві 11 квітня періодично дощитиме з проясненнями, вдень температура підійметься до +10+12.

Прогноз погоди на 11 квітня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +9+11

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +9+11

Рівне +10+12

Луцьк +8+10

Вінниця +10+12

Хмельницький +10+12

Житомир +12+14

Чернігів +12+14

Черкаси +13+15

Миколаїв +18+20

Одеса +17+19

Херсон +18+20

Полтава +16+28

Суми +15+17

Харків +17+19

Дніпро +18+20

Запоріжжя +18+20

Донецьк +17+19

Луганськ +18+20

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