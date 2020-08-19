На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні на Яблучний Спас: прогноз на 19 серпня
-
- 14
19 серпня, на Спаса, у кількох областях країни пройдуть грозові дощі, але температура повітря продовжить підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
19 серпня, у середу, майже по всій Україні переважатиме суха та сонячна погода, але локальний циклон принесе у західні області дощі з грозами і посилення вітру. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря залишається високою, +27+32 градуси, в західних областях, особливо в прикарпатських, очікується завтра +21+25 градусів. У Києві на Спаса буде сонячно сухо та спекотно, близько +30 градусів. Послаблення спеки та періодичні локальні дощі ймовірні в столиці в п'ятницю, 21-го серпня", – додала вона.
Прогноз погоди на 19 серпня у містах України:
- Ужгород +25+27
- Львів +23+25
- Чернівці +26+28
- Івано-Франківськ +22+24
- Тернопіль +23+25
- Рівне +24+26
- Луцьк +23+25
- Вінниця +29+31
- Хмельницький +25+27
- Житомир +28+30
- Чернігів +29+31
- Черкаси +29+31
- Миколаїв +31+33
- Одеса +29+31
- Херсон +30+32
- Сімферополь +30+32
- Полтава +29+31
- Суми +28+30
- Харків +29+31
- Дніпро +29+31
- Запоріжжя +29+31
- Донецьк +29+31
- Луганськ +29+31
Читайте також: Погода у серпні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
08:50У NASA зафіксували два одночасних світлових явища над Аляскою: вражаюче фото
-
08:24Як має виглядати корисний сніданок: просте правило
-
07:55Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку
-
07:32Hyundai показали новий шикарний кросовер Tucson
-
07:16Погода в Україні на Яблучний Спас: прогноз на 19 серпня
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
07:00Яблучний Спас 2020: що можна і не можна робити у Преображення Господнє
- 18 серпня
-
21:54Зоряні лінюхи: три найлінивіші знаки Зодіаку
-
21:1619 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Учені виявили користь ревнощів для дружби
-
20:20Сексуальна Демі Роуз показала фанатам розкішні форми (18+)
-
19:55Колишній футболіст Динамо розповів, скільки гравці витрачають грошей
-
19:44Не про дієти: схудла Адель назвала книжку, яка змінила її життя
-
19:24У мережі продають iPhone з Fortnite за космічні гроші
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:14Як жирні продукти не можна ігнорувати в раціоні
-
18:56Скільки може отримати Меган Маркл за повернення в кіно
-
18:33Які знаки Зодіаку найзарозуміліші
-
18:25Названо ТОП 10 найпопулярніших українських блогерів у TikTok: які відео вони постять
-
18:11Гороскоп на 19 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:03Дивіться, хто зіграє принцесу Діану в серіалі Корона
-
17:50Картинки з Яблучним Спасом 2020: листівки та відкритки для привітання
-
17:42Як можна використати стару ванну: лайфхак від Reddit
-
17:23Чоловік купив яхту і будинок за гроші на боротьбу з коронавірусом
-
17:15Коронавірус в Україні: як безпечно відвідувати спортзал
-
07:00Яблучний Спас 2020: що можна і не можна робити у Преображення Господнє
- 18 серпня
-
21:1619 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:25Названо ТОП 10 найпопулярніших українських блогерів у TikTok: які відео вони постять
-
18:11Гороскоп на 19 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:31Смачне варення з лохини на зиму: найкращі рецепти приготування
-
13:33Без клубної символіки та абонементів: ультрас Динамо оголосили бойкот
-
11:00Беру на себе відповідальність: тренер Шахтаря прокоментував провал у півфіналі ЛЄ
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 серпня
-
07:17Погода в Україні 18 серпня: посилення спеки та грози
- 17 серпня
-
23:59ІНТЕР ▶ ШАХТАР: відео голів, рахунок та огляд шокуючого півфіналу Ліги Європи
-
21:40ІНТЕР ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись півфінальний матч Ліги Європи 2020
-
21:1518 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:17Гороскоп на 18 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:00Музика білоруських протестів: плейлист потужних пісень, які вразять до мурах і вас
-
12:25Нові карантинні зони в Україні з 17 серпня: де і які обмеження запрацювали
-
10:31Згадуючи Добряка: 25 цитат Кузьми Скрябіна, які не залишать вас байдужими
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 серпня
- 16 серпня
-
21:51ТОП-10 найдорожчих брендів пива: інфографіка
-
19:23Дівчина тижня: вибухова альтернативна модель Нікі Робінсон, яка схожа на лісову фею (18+)
-
17:55Які чоловічі шорти вибирати на літо: 15 базових моделей для міста
-
15:19Ці знаки Зодіаку найбільш вразливі
-
12:43Як приготувати томатну пасту вдома
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 серпня
-
08:20Погода в Україні 16 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 15 серпня
-
21:47Трійка найуспішніших знаків Зодіаку