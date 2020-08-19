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Погода в Україні на Яблучний Спас: прогноз на 19 серпня

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

19 серпня, на Спаса, у кількох областях країни пройдуть грозові дощі, але температура повітря продовжить підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

19 серпня, у середу, майже по всій Україні переважатиме суха та сонячна погода, але локальний циклон принесе у західні області дощі з грозами і посилення вітру. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря залишається високою, +27+32 градуси, в західних областях, особливо в прикарпатських, очікується завтра +21+25 градусів. У Києві на Спаса буде сонячно сухо та спекотно, близько +30 градусів. Послаблення спеки та періодичні локальні дощі ймовірні в столиці в п'ятницю, 21-го серпня", – додала вона.

Прогноз погоди на 19 серпня у містах України:

Погода в Україні на Яблучний Спас: прогноз на 19 серпня - фото 420852
  • Ужгород +25+27
  • Львів +23+25
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +28+30
  • Чернігів +29+31
  • Черкаси +29+31
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +29+31
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +29+31
  • Суми +28+30
  • Харків +29+31
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +29+31

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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