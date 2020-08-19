Погода в Україні на Яблучний Спас: прогноз на 19 серпня

19 серпня, на Спаса, у кількох областях країни пройдуть грозові дощі, але температура повітря продовжить підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

19 серпня, у середу, майже по всій Україні переважатиме суха та сонячна погода, але локальний циклон принесе у західні області дощі з грозами і посилення вітру. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря залишається високою, +27+32 градуси, в західних областях, особливо в прикарпатських, очікується завтра +21+25 градусів. У Києві на Спаса буде сонячно сухо та спекотно, близько +30 градусів. Послаблення спеки та періодичні локальні дощі ймовірні в столиці в п'ятницю, 21-го серпня", – додала вона.

Прогноз погоди на 19 серпня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +23+25

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +23+25

Рівне +24+26

Луцьк +23+25

Вінниця +29+31

Хмельницький +25+27

Житомир +28+30

Чернігів +29+31

Черкаси +29+31

Миколаїв +31+33

Одеса +29+31

Херсон +30+32

Сімферополь +30+32

Полтава +29+31

Суми +28+30

Харків +29+31

Дніпро +29+31

Запоріжжя +29+31

Донецьк +29+31

Луганськ +29+31

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