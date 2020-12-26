Погода в Україні на вихідних: прогноз на 26-27 грудня

26-27 грудня в Україні поменшає опадів, оскільки атмосферні фронти почнуть відходити. Детальний прогноз погоди на вихідні по містах читайте далі.

26 грудня, в суботу, волога погода все ще втримається у південних, східних та частині західних областей, а на решті території країни буде без значних опадів. Однак у неділю антициклон принесе в Україні малохмарну і місцями сонячну погоду. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер вихідними очікується рвучким, некомфортним, спочатку західний, з переходом на південний та південно-східний. Температура повітря вихідними впродовж дня коливатиметься у більшості областей України близько нуля, на Півдні традиційно тепліше, +3+7 градусів. У Києві 26-27 грудня істотних опадів не передбачається. А в неділю навіть буде сонячно! Температура повітря вночі 0-2 градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла", – додала вона.

Прогноз погоди на 26 грудня у містах України:

Ужгород +2+4

Львів -1+1

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль -1+1

Рівне -1+1

Луцьк -1+1

Вінниця +-1+1

Хмельницький -1+1

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв +3+5

Одеса +3+5

Херсон +3+5

Сімферополь +9+11

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро -1+1

Запоріжжя +3+5

Донецьк +2+4

Луганськ +2+4

Прогноз погоди на 27 грудня у містах України:

Ужгород +3+5

Львів 0+2

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир +1+3

Чернігів 0-2

Черкаси +1+3

Миколаїв +2+4

Одеса +2+4

Херсон +3+5

Сімферополь +5+7

Полтава 0+2

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро 0+2

Запоріжжя 0+2

Донецьк 0+2

Луганськ -1+1

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