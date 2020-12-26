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Погода в Україні на вихідних: прогноз на 26-27 грудня

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

26-27 грудня в Україні поменшає опадів, оскільки атмосферні фронти почнуть відходити. Детальний прогноз погоди на вихідні по містах читайте далі.

26 грудня, в суботу, волога погода все ще втримається у південних, східних та частині західних областей, а на решті території країни буде без значних опадів. Однак у неділю антициклон принесе в Україні малохмарну і місцями сонячну погоду. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер вихідними очікується рвучким, некомфортним, спочатку західний, з переходом на південний та південно-східний. Температура повітря вихідними впродовж дня коливатиметься у більшості областей України близько нуля, на Півдні традиційно тепліше, +3+7 градусів. У Києві 26-27 грудня істотних опадів не передбачається. А в неділю навіть буде сонячно! Температура повітря вночі 0-2 градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла", – додала вона.

Прогноз погоди на 26 грудня у містах України:

Погода в Україні на вихідних: прогноз на 26-27 грудня - фото 440676
  • Ужгород +2+4
  • Львів -1+1
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне -1+1
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця +-1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +3+5
  • Херсон +3+5
  • Сімферополь +9+11
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +2+4

Прогноз погоди на 27 грудня у містах України:

Погода в Україні на вихідних: прогноз на 26-27 грудня - фото 440677
  • Ужгород +3+5
  • Львів 0+2
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир +1+3
  • Чернігів 0-2
  • Черкаси +1+3
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +2+4
  • Херсон +3+5
  • Сімферополь +5+7
  • Полтава 0+2
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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