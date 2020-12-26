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Погода в Україні на вихідних: прогноз на 26-27 грудня
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26-27 грудня в Україні поменшає опадів, оскільки атмосферні фронти почнуть відходити. Детальний прогноз погоди на вихідні по містах читайте далі.
26 грудня, в суботу, волога погода все ще втримається у південних, східних та частині західних областей, а на решті території країни буде без значних опадів. Однак у неділю антициклон принесе в Україні малохмарну і місцями сонячну погоду. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Вітер вихідними очікується рвучким, некомфортним, спочатку західний, з переходом на південний та південно-східний. Температура повітря вихідними впродовж дня коливатиметься у більшості областей України близько нуля, на Півдні традиційно тепліше, +3+7 градусів. У Києві 26-27 грудня істотних опадів не передбачається. А в неділю навіть буде сонячно! Температура повітря вночі 0-2 градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла", – додала вона.
Прогноз погоди на 26 грудня у містах України:
- Ужгород +2+4
- Львів -1+1
- Чернівці -1+1
- Івано-Франківськ -1+1
- Тернопіль -1+1
- Рівне -1+1
- Луцьк -1+1
- Вінниця +-1+1
- Хмельницький -1+1
- Житомир -1+1
- Чернігів -1+1
- Черкаси -1+1
- Миколаїв +3+5
- Одеса +3+5
- Херсон +3+5
- Сімферополь +9+11
- Полтава -1+1
- Суми -1+1
- Харків -1+1
- Дніпро -1+1
- Запоріжжя +3+5
- Донецьк +2+4
- Луганськ +2+4
Прогноз погоди на 27 грудня у містах України:
- Ужгород +3+5
- Львів 0+2
- Чернівці 0+2
- Івано-Франківськ 0+2
- Тернопіль 0+2
- Рівне 0+2
- Луцьк 0+2
- Вінниця 0+2
- Хмельницький 0+2
- Житомир +1+3
- Чернігів 0-2
- Черкаси +1+3
- Миколаїв +2+4
- Одеса +2+4
- Херсон +3+5
- Сімферополь +5+7
- Полтава 0+2
- Суми -1+1
- Харків -1+1
- Дніпро 0+2
- Запоріжжя 0+2
- Донецьк 0+2
- Луганськ -1+1
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