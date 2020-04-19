Погода в Україні на Великдень: прогноз на 19 квітня

19 квітня в Україні очікується зниження температури повітря та опади у вигляді невеликих дощів. Точний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

19 квітня, у неділю, в країну прийде незначне похолодання та волога погода з помірним вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

На Великдень, 19-го квітня, дощі, хоча й невеликі, можливі у північних областях України, а також на Одещині і в Приазов‘ї. Не йдеться про зливи чи рясні опади, але в нас зараз кожна крапля – на вагу золота. На решті території України – без істотних опадів. Вітер залишається північно-західним, західним, завтра слабким, максимум до помірного. Температура повітря вдень у Неділю +12+16 градусів, у північних областях трохи свіжіше, +9+13 градусів", – поділилась вона.

У Києві 19 квітня вдень можливий невеликий дощ, а температура повітря втримається на позначках +10+12.

Прогноз погоди на 19 квітня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +10+12

Чернівці +10+12

Івано-Франківськ +10+12

Тернопіль +10+12

Рівне +10+12

Луцьк +10+12

Вінниця +12+14

Хмельницький +10+12

Житомир +10+12

Чернігів +10+12

Черкаси +12+14

Миколаїв +15+17

Одеса +13+15

Херсон +15+17

Сімферополь +14+16

Полтава +12+14

Суми +10+12

Харків +11+13

Дніпро +12+14

Запоріжжя +15+17

Донецьк +11+13

Луганськ +11+13

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