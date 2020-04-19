Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Погода в Україні на Великдень: прогноз на 19 квітня

  • 13
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

19 квітня в Україні очікується зниження температури повітря та опади у вигляді невеликих дощів. Точний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

19 квітня, у неділю, в країну прийде незначне похолодання та волога погода з помірним вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

На Великдень, 19-го квітня, дощі, хоча й невеликі, можливі у північних областях України, а також на Одещині і в Приазов‘ї. Не йдеться про зливи чи рясні опади, але в нас зараз кожна крапля на вагу золота. На решті території України без істотних опадів. Вітер залишається північно-західним, західним, завтра слабким, максимум до помірного. Температура повітря вдень у Неділю +12+16 градусів, у північних областях трохи свіжіше, +9+13 градусів", – поділилась вона.

У Києві 19 квітня вдень можливий невеликий дощ, а температура повітря втримається на позначках +10+12.

Прогноз погоди на 19 квітня у містах України:

Погода в Україні на Великдень: прогноз на 19 квітня - фото 398948
  • Ужгород +15+17
  • Львів +10+12
  • Чернівці +10+12
  • Івано-Франківськ +10+12
  • Тернопіль +10+12
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +10+12
  • Житомир +10+12
  • Чернігів +10+12
  • Черкаси +12+14
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +13+15
  • Херсон +15+17
  • Сімферополь +14+16
  • Полтава +12+14
  • Суми +10+12
  • Харків +11+13
  • Дніпро +12+14
  • Запоріжжя +15+17
  • Донецьк +11+13
  • Луганськ +11+13

Читайте також: Усі в масках: по всій Україні посилять карантин на Великодні свята

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 1588
Картинки з Великоднем 2020: вітальні листівки і відкритки з Пасхою
  • 16 квітня, 22:00
  • 59877
Привітання з Великоднем 2020: найкращі вітання з Пасхою українською
  • 12 квітня, 12:11
  • 99231
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Великдень