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Погода в Україні на Святвечір: прогноз на 6 січня

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Погода в Україні 6 січня - фото 1
Погода в Україні 6 січня / Carina on Unsplash

6 січня в Україну почнуть повертатись морози, а місцями очікується мокрий сніг. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

6 січня, у четвер, в країні очікується нова порція похолодання, адже середня температура втримається на рівні від -1 до +4. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. Тепліше буде лише у південній частині та на Донеччині і у Дніпрі, де вдень до +5+12.

"Мокрий сніг та дощ 6-го січня очікуються в Карпатах, навколо Карпат, вдень ще й місцями в центральних областях. На решті території України в четвер без істотних опадів. Вітер буде поривчастим, західних напрямків. У Києві 6-го січня очікується невелике зниження температури повітря: вдень +1+3 градуси. Якісь серйозні опади навряд. А ось у ніч на Різдво в Києві політає сніжок, похолодає до 2-4 градусів морозу, вдень 7-го січня у столиці буде без опадів та близько нуля. З'явиться знову ожеледиця!", – додала вона.

Прогноз погоди на 6 січня у містах України:

Погода в Україні на Святвечір: прогноз на 6 січня - фото 491065
  • Ужгород +5+7
  • Львів +2+4
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +9+11
  • Херсон +9+11
  • Сімферополь +11+13
  • Полтава +2+4
  • Суми +2+4
  • Харків +3+5
  • Дніпро +6+8
  • Запоріжжя +8+10
  • Донецьк +7+9
  • Луганськ +5+7

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