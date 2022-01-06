Погода в Україні на Святвечір: прогноз на 6 січня

6 січня в Україну почнуть повертатись морози, а місцями очікується мокрий сніг. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

6 січня, у четвер, в країні очікується нова порція похолодання, адже середня температура втримається на рівні від -1 до +4. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. Тепліше буде лише у південній частині та на Донеччині і у Дніпрі, де вдень до +5+12.

"Мокрий сніг та дощ 6-го січня очікуються в Карпатах, навколо Карпат, вдень ще й місцями в центральних областях. На решті території України в четвер – без істотних опадів. Вітер буде поривчастим, західних напрямків. У Києві 6-го січня очікується невелике зниження температури повітря: вдень +1+3 градуси. Якісь серйозні опади – навряд. А ось у ніч на Різдво в Києві політає сніжок, похолодає до 2-4 градусів морозу, вдень 7-го січня у столиці буде без опадів та близько нуля. З'явиться знову ожеледиця!", – додала вона.

Прогноз погоди на 6 січня у містах України:

Ужгород +5+7

Львів +2+4

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця +2+4

Хмельницький +2+4

Житомир +2+4

Чернігів +2+4

Черкаси +3+5

Миколаїв +8+10

Одеса +9+11

Херсон +9+11

Сімферополь +11+13

Полтава +2+4

Суми +2+4

Харків +3+5

Дніпро +6+8

Запоріжжя +8+10

Донецьк +7+9

Луганськ +5+7

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