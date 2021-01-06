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Погода в Україні на Святвечір: прогноз на 6 січня

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

6 січня в Україні переважатиме волога погода, а циклон принесе у деякі області опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

6 січня, у середу, у північних, західних та східних областях буде волого, місцями дощі зі снігом. На решті території без суттєвих опадів, з туманами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +2+6 градусів, на Сході буде свіжіше, 0+3 градуси, на Півдні буде по-весняному тепло, +7+13 градусів. На Різдво невелике похолодання передбачається у західній частині України. А вже з 9-10 січня поступово знижуватиметься температура повітря практично повсюди і, за попередніми прогнозами, вже Василя, Український Новий рік і наступний Святвечір, напередодні Водохреща, ми зустрінемо із морозом. У Києві Святвечір обіцяє бути вологим, з невеликими опадами, на Різдво у столицю також завітає циклон. Тому опади, дощ та мокрий сніг, очікуються", – додала вона.

Прогноз погоди на 6 січня у містах України:

Погода в Україні на Святвечір: прогноз на 6 січня - фото 442031
  • Ужгород +5+7
  • Львів +5+7
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +4+6
  • Хмельницький +4+6
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +1+3
  • Черкаси +4+6
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +11+13
  • Херсон +9+11
  • Сімферополь +11+13
  • Полтава +2+4
  • Суми +4+6
  • Харків +3+5
  • Дніпро +5+8
  • Запоріжжя +7+9
  • Донецьк +1+3
  • Луганськ +1+3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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