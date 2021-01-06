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Погода в Україні на Святвечір: прогноз на 6 січня
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6 січня в Україні переважатиме волога погода, а циклон принесе у деякі області опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
6 січня, у середу, у північних, західних та східних областях буде волого, місцями дощі зі снігом. На решті території без суттєвих опадів, з туманами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +2+6 градусів, на Сході буде свіжіше, 0+3 градуси, на Півдні буде по-весняному тепло, +7+13 градусів. На Різдво невелике похолодання передбачається у західній частині України. А вже з 9-10 січня поступово знижуватиметься температура повітря практично повсюди і, за попередніми прогнозами, вже Василя, Український Новий рік і наступний Святвечір, напередодні Водохреща, ми зустрінемо із морозом. У Києві Святвечір обіцяє бути вологим, з невеликими опадами, на Різдво у столицю також завітає циклон. Тому опади, дощ та мокрий сніг, очікуються", – додала вона.
Прогноз погоди на 6 січня у містах України:
- Ужгород +5+7
- Львів +5+7
- Чернівці +5+7
- Івано-Франківськ +5+7
- Тернопіль +4+6
- Рівне +4+6
- Луцьк +5+7
- Вінниця +4+6
- Хмельницький +4+6
- Житомир +4+6
- Чернігів +1+3
- Черкаси +4+6
- Миколаїв +8+10
- Одеса +11+13
- Херсон +9+11
- Сімферополь +11+13
- Полтава +2+4
- Суми +4+6
- Харків +3+5
- Дніпро +5+8
- Запоріжжя +7+9
- Донецьк +1+3
- Луганськ +1+3
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