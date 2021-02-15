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Погода в Україні на Стрітення: прогноз на 15 лютого

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

15 лютого антициклон визначатиме погоду у більшості областях країни, тому не варто очікувати суттєвих снігопадів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

15 лютого. у понеділок, в Україні переважатиме суха, але морозна та вітряна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у західних областях можливі штормові пориви.

"Температура повітря вдень -5-10 градусів. На Півночі та північному сході -7-13 градусів. У південній частині та на південному заході вдень від 3 морозу до 2 тепла. У Києві на Стрітення також антициклон. Без істотних опадів, максимум місцями невеликий сніг. Надалі навіть з'являтиметься чисте небо із сонечком. На дорогах та тротуарах ожеледиця. Вночі в столиці -10-13 градусів, вдень у понеділок -7-10 градусів. Найближчий тиждень обіцяє бути холодним і навіть дуже холодним. Послаблення морозів ймовірне з наступних вихідних", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 15 лютого у містах України:

Погода в Україні на Стрітення: прогноз на 15 лютого - фото 447705
  • Ужгород 0-2
  • Львів -5-7
  • Чернівці -5-7
  • Івано-Франківськ -5-7
  • Тернопіль -5-7
  • Рівне -5-7
  • Луцьк -5-7
  • Вінниця -5-7
  • Хмельницький -5-7
  • Житомир -6-8
  • Чернігів -6-8
  • Черкаси -6-8
  • Миколаїв -1-3
  • Одеса -1-3
  • Херсон -1-3
  • Сімферополь -1-3
  • Полтава -6-8
  • Суми -7-9
  • Харків -6-8
  • Дніпро -6-8
  • Запоріжжя -1-3
  • Донецьк -5-7
  • Луганськ -6-8

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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