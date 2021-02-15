Погода в Україні на Стрітення: прогноз на 15 лютого

15 лютого антициклон визначатиме погоду у більшості областях країни, тому не варто очікувати суттєвих снігопадів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

15 лютого. у понеділок, в Україні переважатиме суха, але морозна та вітряна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у західних областях можливі штормові пориви.

"Температура повітря вдень -5-10 градусів. На Півночі та північному сході -7-13 градусів. У південній частині та на південному заході вдень від 3 морозу до 2 тепла. У Києві на Стрітення – також антициклон. Без істотних опадів, максимум місцями невеликий сніг. Надалі навіть з'являтиметься чисте небо із сонечком. На дорогах та тротуарах ожеледиця. Вночі в столиці -10-13 градусів, вдень у понеділок -7-10 градусів. Найближчий тиждень обіцяє бути холодним і навіть дуже холодним. Послаблення морозів ймовірне з наступних вихідних", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 15 лютого у містах України:

Ужгород 0-2

Львів -5-7

Чернівці -5-7

Івано-Франківськ -5-7

Тернопіль -5-7

Рівне -5-7

Луцьк -5-7

Вінниця -5-7

Хмельницький -5-7

Житомир -6-8

Чернігів -6-8

Черкаси -6-8

Миколаїв -1-3

Одеса -1-3

Херсон -1-3

Сімферополь -1-3

Полтава -6-8

Суми -7-9

Харків -6-8

Дніпро -6-8

Запоріжжя -1-3

Донецьк -5-7

Луганськ -6-8

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