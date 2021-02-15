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Погода в Україні на Стрітення: прогноз на 15 лютого
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15 лютого антициклон визначатиме погоду у більшості областях країни, тому не варто очікувати суттєвих снігопадів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
15 лютого. у понеділок, в Україні переважатиме суха, але морозна та вітряна погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у західних областях можливі штормові пориви.
"Температура повітря вдень -5-10 градусів. На Півночі та північному сході -7-13 градусів. У південній частині та на південному заході вдень від 3 морозу до 2 тепла. У Києві на Стрітення – також антициклон. Без істотних опадів, максимум місцями невеликий сніг. Надалі навіть з'являтиметься чисте небо із сонечком. На дорогах та тротуарах ожеледиця. Вночі в столиці -10-13 градусів, вдень у понеділок -7-10 градусів. Найближчий тиждень обіцяє бути холодним і навіть дуже холодним. Послаблення морозів ймовірне з наступних вихідних", – поділилась вона.
Прогноз погоди на 15 лютого у містах України:
- Ужгород 0-2
- Львів -5-7
- Чернівці -5-7
- Івано-Франківськ -5-7
- Тернопіль -5-7
- Рівне -5-7
- Луцьк -5-7
- Вінниця -5-7
- Хмельницький -5-7
- Житомир -6-8
- Чернігів -6-8
- Черкаси -6-8
- Миколаїв -1-3
- Одеса -1-3
- Херсон -1-3
- Сімферополь -1-3
- Полтава -6-8
- Суми -7-9
- Харків -6-8
- Дніпро -6-8
- Запоріжжя -1-3
- Донецьк -5-7
- Луганськ -6-8
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