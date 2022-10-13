Погода в Україні на Покрови: прогноз на 14 жовтня

14 жовтня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому у більшості областей буде сухо та малохмарно. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.

14 жовтня, у п'ятницю, в Україні переважатиме прохолодна та малохмарна погода. Однак нічні та ранкові тумани все ж постачатимуть вологість та погіршуватимуть видимість на дорогах до 300-500 метрів, тому водіям варто бути особливо обачними за кермом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Температура повітря спонукає до тепліших ковдр, товстіших шкарпеток, якихось народних ноу-хау з додаткового обігріву, не використовуючи електрострум.Найближчої ночі стовпчики термометрів коливатимуться поблизу +1+7 градусів, на крайньому півдні +6+11 градусів, на північному сході та в Карпатах від 1 морозу до 4 градусів тепла, – додала вона.

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Вдень 14 жовтня середня температура втримається на рівні +12+17, а найхолодніше буде на Харківщині, на Сумщині, на Чернігівщині та на Полтавщині, де максимально повітря прогріється до +9+13. У Києві 14 жовтеня переважатиме суха погода з ранковими туманами і температурою до +14.

Кому потрібно щось залагодити на вулиці наступного тижня – впродовж понеділка-вівторка очікується потепління, аж до +18 градусів та ще й без дощу, – поділилась синоптик.

Прогноз погоди на 14 жовтня у містах України:

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