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Погода в Україні на Маковія: прогноз на 14 серпня
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14 серпня переважатиме комфортна та сонячна погода, лише місцями очікують дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
14 серпня, у п'ятницю, майже по всій країні прогнозується тепла та малохмарна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, грозові дощі пройдуть лише у Сумській, Харківській та Полтавській областях.
"Вітер буде переважно північний, у західних областях – південно-східний, невеликий або помірний. Температура повітря найвищою очікується на Півдні та Заході, +24+28 градусів, на решті території +20+25 градусів. Місцями у північній частині +18+20 градусів. У Києві 14-го серпня очікується суха погода із температурою повітря +21+23 градуси", – поділилась вона.
Прогноз погоди на 14 серпня у містах України:
- Ужгород +26+28
- Львів +24+26
- Чернівці +24+26
- Івано-Франківськ +25+27
- Тернопіль +24+26
- Рівне +22+24
- Луцьк +22+24
- Вінниця +22+24
- Хмельницький +23+25
- Житомир +21+23
- Чернігів +20+22
- Черкаси +20+22
- Миколаїв +25+27
- Одеса +24+26
- Херсон +24+26
- Сімферополь +25+27
- Полтава +21+23
- Суми +19+21
- Харків +20+22
- Дніпро +21+23
- Запоріжжя +22+24
- Донецьк +23+25
- Луганськ +21+23
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