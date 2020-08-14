Погода в Україні на Маковія: прогноз на 14 серпня

14 серпня переважатиме комфортна та сонячна погода, лише місцями очікують дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

14 серпня, у п'ятницю, майже по всій країні прогнозується тепла та малохмарна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, грозові дощі пройдуть лише у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

"Вітер буде переважно північний, у західних областях – південно-східний, невеликий або помірний. Температура повітря найвищою очікується на Півдні та Заході, +24+28 градусів, на решті території +20+25 градусів. Місцями у північній частині +18+20 градусів. У Києві 14-го серпня очікується суха погода із температурою повітря +21+23 градуси", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 14 серпня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +24+26

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +24+26

Рівне +22+24

Луцьк +22+24

Вінниця +22+24

Хмельницький +23+25

Житомир +21+23

Чернігів +20+22

Черкаси +20+22

Миколаїв +25+27

Одеса +24+26

Херсон +24+26

Сімферополь +25+27

Полтава +21+23

Суми +19+21

Харків +20+22

Дніпро +21+23

Запоріжжя +22+24

Донецьк +23+25

Луганськ +21+23

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