Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Погода в Україні на Маковія: прогноз на 14 серпня

  • 25
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

14 серпня переважатиме комфортна та сонячна погода, лише місцями очікують дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

14 серпня, у п'ятницю, майже по всій країні прогнозується тепла та малохмарна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, грозові дощі пройдуть лише у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

"Вітер буде переважно північний, у західних областях південно-східний, невеликий або помірний. Температура повітря найвищою очікується на Півдні та Заході, +24+28 градусів, на решті території +20+25 градусів. Місцями у північній частині +18+20 градусів. У Києві 14-го серпня очікується суха погода із температурою повітря +21+23 градуси", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 14 серпня у містах України:

Погода в Україні на Маковія: прогноз на 14 серпня - фото 420271
  • Ужгород +26+28
  • Львів +24+26
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +24+26
  • Херсон +24+26
  • Сімферополь +25+27
  • Полтава +21+23
  • Суми +19+21
  • Харків +20+22
  • Дніпро +21+23
  • Запоріжжя +22+24
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +21+23

Читайте також: Погода у серпні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки
  • 11 серпня, 15:47
  • 705
Дівчина тижня: розкута порнозірка Міранда Віксен, яка не дає спокою своїм фанатам (18+)
  • 09 серпня, 17:25
  • 1260
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 2029
Загрузка...
Новини