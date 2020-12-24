На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні на католицьке Різдво 2020: прогноз на 25 грудня
-
- 0
25 грудня в Україні очікуються складні погодні умови, адже потепління буде з дощами, снігом та сильним вітром. Детальний прогноз на католицьке Різдво читайте далі.
25 грудня, у п'ятницю, відзначають Різдво західного обряду, однак погоду важко буде назвати святковою, адже температура повітря підійметься, а атмосферні фронти принесуть опади у вигляді дощів та мокрого снігу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Найближчої ночі дощі пройдуть практично повсюди, окрім східних областей, Дніпра з районами та Запоріжжя. Переходитиме дощ у сніг хіба що у Карпатах та на Сумщині. Вже вдень, 25-го грудня, потужна фронтальна зона переміститься східніше і тому в більшості центральних областей та в східній частині України 25-го грудня суттєво ускладниться погода – сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця. На решті території України, хоча й опади послабнуть та припиняться, все одно домінуватиме волога повітряна маса. Вітер західного, південно-західного напрямків буде поривчастим і навіть подекуди зі штормовими поривами", – додала вона.
Що ж до температури, то вдень повітря прогріється до +2+6, а у південних областях буде доволі весняно – до +5+11. У КИєві вдень буде хмарна та вітряна погода, до+2+5.
Прогноз погоди на 25 грудня у містах України:
- Ужгород +5+7
- Львів +3+5
- Чернівці +4+6
- Івано-Франківськ +4+6
- Тернопіль +4+6
- Рівне +3+5
- Луцьк +3+5
- Вінниця +4+6
- Хмельницький +4+6
- Житомир +4+6
- Чернігів +4+6
- Черкаси +3+5
- Миколаїв +8+10
- Одеса +8+10
- Херсон +9+11
- Сімферополь +9+11
- Полтава +2+4
- Суми +4+6
- Харків 0+2
- Дніпро +4+6
- Запоріжжя +6+8
- Донецьк +1+3
- Луганськ 0-2
Читайте також: Погода на Новий Рік 2021: прогноз синоптиків на 1 січня
-
14:17Порція ностальгії! Як виглядають ялинкові прикраси нашого дитинства
-
14:00Подарунки на Новий рік: 15 бюджетних варіантів на будь-який смак
-
13:51Ось чому не варто їсти у темряві: дівчина поділилась епічною історією
-
13:31Привітання з католицьким Різдвом: поздоровлення у прозі та віршах
-
13:155 зимових книг, які варто подарувати дитині на Новий рік
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:55Це відео з собакою та святковими прикрасами точно підійме настрій
-
12:27Коронавірус в Україні: як працюватимуть кафе та ресторани у новорічну ніч
-
11:53Сексуальна Афродіта: модель захопила відео на пляжі (18+)
-
11:20Погода на Новий Рік 2021: прогноз синоптиків на 1 січня
-
10:52Серіал Відьмак: буркотіння Геральта показали різними мовами (кумедне відео)
-
10:17Чим католицьке Різдво відрізняється від православного: інфографіка
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 грудня
-
09:21Три звички для довголіття, які змінять життя
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:00Магнітні бурі у січні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
08:49Погода в Україні 24 грудня: прогноз на сьогодні по містах
-
08:14Вихідні на Католицьке Різдво 2020 в Україні – календар на різдвяні свята
-
07:47Екран на 120 Гц і процесор Kirin 985: представлено новий HUAWEI nova 8 Pro
-
07:18Названі найкращі міські автомобілі на ринку України
- 23 грудня
-
21:51Що збуджує жінок найбільше: дослідження, яке варто взяти на озброєння чоловікам
-
21:1924 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Білл Гейтс упевнений, що 2021 рік буде кращим, і ось чому
-
20:19Родстер Shelby Cobra Керола Шелбі пустять з молотка
-
19:53Мережа обурена тим, що Кейт і Вільям порушують правила самоізоляції
-
14:00Подарунки на Новий рік: 15 бюджетних варіантів на будь-який смак
-
13:155 зимових книг, які варто подарувати дитині на Новий рік
-
11:20Погода на Новий Рік 2021: прогноз синоптиків на 1 січня
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 грудня
-
07:18Названі найкращі міські автомобілі на ринку України
- 23 грудня
-
21:51Що збуджує жінок найбільше: дослідження, яке варто взяти на озброєння чоловікам
-
18:30Що подарувати колегам на Новий рік 2021: ідеї небанальних подарунків
-
18:00Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
-
16:00Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними
-
14:15Новорічне меню 2021: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
-
11:25ТОП-5 нових серіалів грудня 2020, які точно варто переглянути
-
09:56Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 грудня
-
07:47Учені розповіли, як стати щасливішим у 2021 році
- 22 грудня
-
20:22Найгірші різдвяні фільми за версією сайту Rotten Tomatoes
-
17:00Любовний гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
14:34Картинки з католицьким Різдвом 2020: листівки і відкритки на 25 грудня
-
14:15Зимова казка: мережу захопили фото засніжених Карпат
-
12:16Декілька нових слів, значення яких ви можете не знати
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 грудня
-
07:49VW Golf, Toyota Corolla і Honda Civic порівняли на тест-драйві: шалене відео
- 21 грудня
-
20:11Що подарувати дитині на Новий рік 2021: ТОП-5 крутих ідей
-
16:17Розкрито таємницю найдорожчої картини у світі
-
14:27Нові пісні зими 2020: плейлист популярної музики за тиждень
-
12:26Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:58Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 грудня