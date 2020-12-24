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Погода в Україні на католицьке Різдво 2020: прогноз на 25 грудня

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Погода в Україні на католицьке Різдво 2020: прогноз на 25 грудня - фото 1

25 грудня в Україні очікуються складні погодні умови, адже потепління буде з дощами, снігом та сильним вітром. Детальний прогноз на католицьке Різдво читайте далі.

25 грудня, у п'ятницю, відзначають Різдво західного обряду, однак погоду важко буде назвати святковою, адже температура повітря підійметься, а атмосферні фронти принесуть опади у вигляді дощів та мокрого снігу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Найближчої ночі дощі пройдуть практично повсюди, окрім східних областей, Дніпра з районами та Запоріжжя. Переходитиме дощ у сніг хіба що у Карпатах та на Сумщині. Вже вдень, 25-го грудня, потужна фронтальна зона переміститься східніше і тому в більшості центральних областей та в східній частині України 25-го грудня суттєво ускладниться погода сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця. На решті території України, хоча й опади послабнуть та припиняться, все одно домінуватиме волога повітряна маса. Вітер західного, південно-західного напрямків буде поривчастим і навіть подекуди зі штормовими поривами", – додала вона.

Що ж до температури, то вдень повітря прогріється до +2+6, а у південних областях буде доволі весняно – до +5+11. У КИєві вдень буде хмарна та вітряна погода, до+2+5.

Прогноз погоди на 25 грудня у містах України:

Погода в Україні на католицьке Різдво 2020: прогноз на 25 грудня - фото 440480
  • Ужгород +5+7
  • Львів +3+5
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +4+6
  • Хмельницький +4+6
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +8+10
  • Херсон +9+11
  • Сімферополь +9+11
  • Полтава +2+4
  • Суми +4+6
  • Харків 0+2
  • Дніпро +4+6
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +1+3
  • Луганськ 0-2

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