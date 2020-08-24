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Погода в Україні на День Незалежності: точний прогноз на 24 серпня

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

24 серпня у більшості областей країни втримається суха та сонячна погода, але місцями пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

24 серпня, у День Незалежності України, переважатиме малохмарна і тепла погода. Відповідно до даних Укргідрометцентру, лише у північних, західних та у Вінницькій областях вдень можливі короткочасні дощі з грозами. До того ж на Заході вітер посилиться до 15-20 м/с.

Температура повітря у північних і західних областях сягне +22+27, а на решті території до +27+32. У Києві 24 серпня дощитиме, а повітря прогріється до +23+25.

Прогноз погоди на 24 серпня у містах України:

Погода в Україні на День Незалежності: точний прогноз на 24 серпня - фото 421647
  • Ужгород +24+26
  • Львів +23+25
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +24+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +24+25
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +28+30
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +27+29
  • Херсон +29+31
  • Сімферополь +29+31
  • Полтава +28+30
  • Суми +25+27
  • Харків +29+31
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +28+30

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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