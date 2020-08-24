Погода в Україні на День Незалежності: точний прогноз на 24 серпня

24 серпня у більшості областей країни втримається суха та сонячна погода, але місцями пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

24 серпня, у День Незалежності України, переважатиме малохмарна і тепла погода. Відповідно до даних Укргідрометцентру, лише у північних, західних та у Вінницькій областях вдень можливі короткочасні дощі з грозами. До того ж на Заході вітер посилиться до 15-20 м/с.

Температура повітря у північних і західних областях сягне +22+27, а на решті території до +27+32. У Києві 24 серпня дощитиме, а повітря прогріється до +23+25.

Прогноз погоди на 24 серпня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +23+25

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +24+25

Рівне +23+25

Луцьк +24+25

Вінниця +27+29

Хмельницький +23+25

Житомир +23+25

Чернігів +23+25

Черкаси +28+30

Миколаїв +29+31

Одеса +27+29

Херсон +29+31

Сімферополь +29+31

Полтава +28+30

Суми +25+27

Харків +29+31

Дніпро +29+31

Запоріжжя +28+30

Донецьк +29+31

Луганськ +28+30

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