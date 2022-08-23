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Погода в Україні на День Незалежності 2022: точний прогноз на 24 серпня

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Прогноз погоди на 24 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 24 серпня 2022 в Україні / Max Kukurudziak on Unsplash

24 серпня в Україні переважатиме сонячна та спекотна погода, а невеликі локальні дощі очікуються лише у кількох областях. Детальний прогноз на День Незалежності по містах читайте далі.

24 серпня, у середу, по всій країні переважатиме спекотна та малохмарна погода з підвищеним атмосферним тиском. Середня температура вдень втримається на рівні +28+33. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, локальні дощі можливі лише у Карпатах та на Закарпатті.

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Особливо важливим зараз є напрямок вітру, бо імла з південного сходу охопила багато наших областей. Він залишається південно-східним, східним, тому й імла ще триватиме. Лякатися не варто, таке явище для України – не аномалія. Влітку особливо, коли сухо, сонячно і певний вітер – таке буває. У східних областях України та на південному сході пориви вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду, – поділилась вона.

У Києві на День Незалежності переважатиме сонячна літня погода, спека все ще затримається у столиці.

Прогноз погоди на 24 серпня у містах України:

Погода в Україні на День Незалежності 2022: точний прогноз на 24 серпня - фото 511915
  • Ужгород +28+30
  • Львів +27+29
  • Івано-Франківськ +27+29
  • Чернівці +27+29
  • Тернопіль +28+30
  • Рівне +29+31
  • Луцьк +28+30
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +29+31
  • Житомир +30+32
  • Чернігів +30+32
  • Черкаси +29+31
  • Кропивницький +29+31
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +30+32
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +31+33
  • Полтава +30+32
  • Суми +28+30
  • Харків +31+33
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +30+32

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