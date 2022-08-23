Погода в Україні на День Незалежності 2022: точний прогноз на 24 серпня

24 серпня в Україні переважатиме сонячна та спекотна погода, а невеликі локальні дощі очікуються лише у кількох областях. Детальний прогноз на День Незалежності по містах читайте далі.

24 серпня, у середу, по всій країні переважатиме спекотна та малохмарна погода з підвищеним атмосферним тиском. Середня температура вдень втримається на рівні +28+33. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, локальні дощі можливі лише у Карпатах та на Закарпатті.

І ще: Погода у серпні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Особливо важливим зараз є напрямок вітру, бо імла з південного сходу охопила багато наших областей. Він залишається південно-східним, східним, тому й імла ще триватиме. Лякатися не варто, таке явище для України – не аномалія. Влітку особливо, коли сухо, сонячно і певний вітер – таке буває. У східних областях України та на південному сході пориви вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду, – поділилась вона.

У Києві на День Незалежності переважатиме сонячна літня погода, спека все ще затримається у столиці.

Прогноз погоди на 24 серпня у містах України:

Ужгород +28+30

Львів +27+29

Івано-Франківськ +27+29

Чернівці +27+29

Тернопіль +28+30

Рівне +29+31

Луцьк +28+30

Вінниця +30+32

Хмельницький +29+31

Житомир +30+32

Чернігів +30+32

Черкаси +29+31

Кропивницький +29+31

Миколаїв +31+33

Одеса +30+32

Херсон +30+32

Сімферополь +31+33

Полтава +30+32

Суми +28+30

Харків +31+33

Дніпро +31+33

Запоріжжя +31+33

Донецьк +30+32

Луганськ +30+32

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн