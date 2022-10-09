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Погода в Україні 9 жовтня: синоптик попередила про підступність бабиного літа
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9 жовтня в Україні атмосферний фронт принесе невеликі дощі вночі та вранці на захід, а вдень на північ України та на Вінниччину. Детальний прогноз дізнавайтесь далі.
9 жовтня, у неділю, по всій країні трохи "підмочиться" репутація бабиного літа. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
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Температура повітря в більшості областей протягом дня +15+20 градусів. Холоднішого язика покаже атмосфера на півночі, через Вінниччину аж до Чернівецької області, +12+16 градусів. У Києві 9-го жовтня місцями невеликий дощ та незначне похолодання до +15, +16 градусів. Але надалі – знову суха погода", – додала вона.
Прогноз погоди на 9 жовтня по містах України:
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