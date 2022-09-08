Погода в Україні 9 вересня: у яких областях очікуються дощі

9 вересня в Україні все ще переважатиме сонячна осіння погода. Але вже на вихідних синоптична ситуація зміниться. Детальний прогноз по містах читайте далі.

9 вересня майже по всій країні прогнозується суха та малохмарна погода. Лише у західних областях, які ввечері захоплять і на Вінниччині, пройдуть локальні дощі. За словами синоптик Наталка Діденко, середня температура повітря складе +17+22, а у західних областях буде свіжіше – до +13+17.

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Ускладнення погоди очікується впродовж суботи-неділі в західних, північних, центральних областях України – дощі, холодно та вітряно. На півдні дощі більш ймовірні у неділю, на сході України поки що – без опадів, – додала вона.

У Києві 9 вересня очікується суха погода з температурою до +18+19, а 10-11 вересня у столиці прийдуть дощі з сильними поривами вітру та похолоданням до +10+13.

Прогноз погоди на 9 вересня у містах України:

Ужгород +20+22

Львів +16+18

Івано-Франківськ +16+18

Чернівці +16+18

Тернопіль +13+15

Рівне +13+15

Луцьк +14+16

Вінниця +15+17

Хмельницький +13+15

Житомир +16+18

Чернігів +15+17

Черкаси +16+18

Кропивницький +17+19

Миколаїв +19+21

Одеса +20+22

Херсон +20+22

Сімферополь +22+24

Полтава +16+18

Суми +15+17

Харків +16+18

Дніпро +17+19

Запоріжжя +19+21

Донецьк +17+19

Луганськ +16+18

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