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Погода в Україні 9 вересня: у яких областях очікуються дощі

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Прогноз погоди на 9 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 9 вересня 2022 в Україні / Tristan Gassert on Unsplash

9 вересня в Україні все ще переважатиме сонячна осіння погода.  Але вже на вихідних синоптична ситуація зміниться. Детальний прогноз по містах читайте далі.

9 вересня майже по всій країні прогнозується суха та малохмарна погода. Лише у західних областях, які ввечері захоплять і на Вінниччині, пройдуть локальні дощі. За словами синоптик Наталка Діденко, середня температура повітря складе +17+22, а у західних областях буде свіжіше – до +13+17.

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Ускладнення погоди очікується впродовж суботи-неділі в західних, північних, центральних областях України – дощі, холодно та вітряно. На півдні дощі більш ймовірні у неділю, на сході України поки що – без опадів, – додала вона.

У Києві 9 вересня очікується суха погода з температурою до +18+19, а 10-11 вересня у столиці прийдуть дощі з сильними поривами вітру та похолоданням до +10+13.

Прогноз погоди на 9 вересня у містах України:

Погода в Україні 9 вересня: у яких областях очікуються дощі - фото 512760
  • Ужгород +20+22
  • Львів +16+18
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Чернівці +16+18
  • Тернопіль +13+15
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +13+15
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +16+18
  • Кропивницький +17+19
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +20+22
  • Херсон +20+22
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +16+18
  • Суми +15+17
  • Харків +16+18
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +16+18

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