Погода в Україні 9 травня: точний прогноз по містах

9 травня після нічних заморозків антициклон принесе сонячну, але свіжу погоду. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 травня, у неділю, антициклон визначатиме погоду по всій країні, тому буде сонячно та малохмарно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, середня температура вдень коливатиметься від +12 до +17. Лише у західних областях буде трохи тепліше – до +12+17.

"Дощу 9-го травня не буде в більшості областей України, буде сонце, лише в східних областях атмосферний фронт ще черкне хвостом і підкине періодичні опади. Але протягом дня дощ залишить і східну частину. А ось сильний північно-західний вітер якраз ще погуляє завтра східними областями, центральною частиною та Півднем України. І – це я вже чіпляюсь – але маленька цятка вологості зависає над Київщиною та Черкащиною. Тому про всяк випадок попереджаю про якийсь дивний дощ, який може там трапитися ненадовго, в окремих районах Київської та Черкаської областей, малий, але все ж...

У Києві вдень потепліє до +13, +14 градусів", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 9 травня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +17+19

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +15+17

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +14+16

Хмельницький +14+16

Житомир +14+16

Чернігів +14+16

Черкаси +14+16

Миколаїв +15+17

Одеса +16+18

Херсон +15+17

Сімферополь +15+17

Полтава +13+15

Суми +13+15

Харків +13+15

Дніпро +13+15

Запоріжжя +14+16

Донецьк +13+15

Луганськ +13+15

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