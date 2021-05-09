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Погода в Україні 9 травня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

9 травня після нічних заморозків антициклон принесе сонячну, але свіжу погоду. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 травня, у неділю, антициклон визначатиме погоду по всій країні, тому буде сонячно та малохмарно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, середня температура вдень коливатиметься від +12 до +17. Лише у західних областях буде трохи тепліше – до +12+17.

"Дощу 9-го травня не буде в більшості областей України, буде сонце, лише в східних областях атмосферний фронт ще черкне хвостом і підкине періодичні опади. Але протягом дня дощ залишить і східну частину. А ось сильний північно-західний вітер якраз ще погуляє завтра східними областями, центральною частиною та Півднем України. І – це я вже чіпляюсь – але маленька цятка вологості зависає над Київщиною та Черкащиною. Тому про всяк випадок попереджаю про якийсь дивний дощ, який може там трапитися ненадовго, в окремих районах Київської та Черкаської областей, малий, але все ж...
У Києві вдень потепліє до +13, +14 градусів", поділилась вона.

Прогноз погоди на 9 травня у містах України:

Погода в Україні 9 травня: точний прогноз по містах - фото 458659
  • Ужгород +17+19
  • Львів +17+19
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +16+18
  • Херсон +15+17
  • Сімферополь +15+17
  • Полтава +13+15
  • Суми +13+15
  • Харків +13+15
  • Дніпро +13+15
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +13+15
  • Луганськ +13+15

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