Погода в Україні 9 серпня: точний прогноз на неділю

9 серпня в Україні переважатиме літня погода зі спекою та невеликими дощами у кількох областях. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 9 серпня, у неділю, по всій країні втримається сонячна та суха погода. Невеликі короткочасні дощі з грозами можливі лише у північно-західних областях. Температура повітря вдень коливатиметься на рівні +24+29, а на півдні сягне позначок у +29+34.

У Києві 9 серпня очікується малохмарна погода, без опадів, а термометри дійдуть до +26+28.

Прогноз погоди на 9 серпня у містах України:

Ужгород +28+30

Львів +26+28

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +25+27

Рівне +26+28

Луцьк +26+28

Вінниця +26+28

Хмельницький +25+27

Житомир +26+28

Чернігів +25+27

Черкаси +36+28

Миколаїв +31+33

Одеса +30+32

Херсон +31+33

Сімферополь +31+33

Полтава +25+27

Суми +24+26

Харків +26+28

Дніпро +27+29

Запоріжжя +30+32

Донецьк +27+29

Луганськ +26+28

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