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Погода в Україні 9 серпня: точний прогноз на неділю

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

9 серпня в Україні переважатиме літня погода зі спекою та невеликими дощами у кількох областях. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 9 серпня, у неділю, по всій країні втримається сонячна та суха погода. Невеликі короткочасні дощі з грозами можливі лише у північно-західних областях. Температура повітря вдень коливатиметься на рівні +24+29, а на півдні сягне позначок у +29+34.

У Києві 9 серпня очікується малохмарна погода, без опадів, а термометри дійдуть до +26+28.

Прогноз погоди на 9 серпня у містах України:

Погода в Україні 9 серпня: точний прогноз на неділю - фото 419874
  • Ужгород +28+30
  • Львів +26+28
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +26+28
  • Луцьк +26+28
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +36+28
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +30+32
  • Херсон +31+33
  • Сімферополь +31+33
  • Полтава +25+27
  • Суми +24+26
  • Харків +26+28
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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