Погода в Україні 9 листопада: синоптик розповіла, які погодні зміни відбудуться

9 листопада в Україні варто очікувати на тумани, а от дощів бути не повинно. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.

9 листопада, у середу, буде потепління по всій Україні. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, південний антициклон організує суху, часто навіть сонячну, погоду в більшості наших областей – дощів у середу не буде.

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9 листопада температура повітря становитиме +10+14 градусів, трохи нижче в східних областях, +7+10 градусів. У Києві 9 листопада очікується потепління до +13 градусів. Та ще й без дощу. Тепла погода потриває, а з наступного тижня прийде логічне листопадове похолодання. Ще є час подумати й придумати, як краще утеплити себе та домівки будь-якими мудрими безпечними джерелами – від страшних штанів з начосом чи модніших флісових до якихось легендарних генераторів, на які скидаються, читаю в соцмережах, власники багатоквартирних будинків", – додала вона.

Чим більше хмарності, чим менше зараз світлових днів – тим ближче до 21 грудня, коли день почне трохи рухатися убік збільшення.

Прогноз погоди на 9 листопада по містах України:

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