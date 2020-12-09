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Погода в Україні 9 грудня: від денних морозів до штормового вітру

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

9 грудня в Україні все ще визначатиме погоду потужний антициклон, тому суттєвих опадів не очікується ніде, окрім кількох областей. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте діл.

9 грудня, у середу, майже по всій країні переважатиме малохмарна та суха погода, лише на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині можливі незначні опади у вигляді мокрого снігу або дощу. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Також вона попередила про сильний вітер, який доходитиме до штормових позначок.

"Вдень очікується від 3 морозу до 2 тепла, на Півдні до +4 градусів. На Закарпатті та в Криму до +5+9 градусів. У Києві в середу ще морозно, вдень до -4 градусів, вітряно, проте сухо. А ось 10-го грудня у Києві почне падати атмосферний тиск, температура повітря підвищиться до нуля чи й навіть до +1 градуса". – додала синоптик.

Прогноз погоди на 8 грудня у містах України:

Погода в Україні 9 грудня: від денних морозів до штормового вітру - фото 438369
  • Ужгород +4+6
  • Львів 0+2
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне 0-2
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця 0-2
  • Хмельницький-1+1
  • Житомир 0-2
  • Чернігів 0-2
  • Черкаси 0-2
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса +3+5
  • Херсон 0+2
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава 0-2
  • Суми 0-2
  • Харків 0-2
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк 0-2
  • Луганськ 0-2

Читайте також: Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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