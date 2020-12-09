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Погода в Україні 9 грудня: від денних морозів до штормового вітру
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9 грудня в Україні все ще визначатиме погоду потужний антициклон, тому суттєвих опадів не очікується ніде, окрім кількох областей. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте діл.
9 грудня, у середу, майже по всій країні переважатиме малохмарна та суха погода, лише на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині можливі незначні опади у вигляді мокрого снігу або дощу. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Також вона попередила про сильний вітер, який доходитиме до штормових позначок.
"Вдень очікується від 3 морозу до 2 тепла, на Півдні до +4 градусів. На Закарпатті та в Криму до +5+9 градусів. У Києві в середу ще морозно, вдень до -4 градусів, вітряно, проте сухо. А ось 10-го грудня у Києві почне падати атмосферний тиск, температура повітря підвищиться до нуля чи й навіть до +1 градуса". – додала синоптик.
Прогноз погоди на 8 грудня у містах України:
- Ужгород +4+6
- Львів 0+2
- Чернівці -1+1
- Івано-Франківськ 0+2
- Тернопіль -1+1
- Рівне 0-2
- Луцьк -1+1
- Вінниця 0-2
- Хмельницький-1+1
- Житомир 0-2
- Чернігів 0-2
- Черкаси 0-2
- Миколаїв 0+2
- Одеса +3+5
- Херсон 0+2
- Сімферополь +4+6
- Полтава 0-2
- Суми 0-2
- Харків 0-2
- Дніпро -1+1
- Запоріжжя -1+1
- Донецьк 0-2
- Луганськ 0-2
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