Погода в Україні 9 грудня: прогноз на сьогодні по містах

9 грудня в Україні й надалі переважатиме суха та доволі комфортна погода, лише продукти можливий дощ через західний фронт. Детальний прогноз читайте на Радіо МАКСИМУМ.

9 грудня, у понеділок, майже по всій Україні прогнозується малохмарна та суха погода, лише на заході можливі незначні опади у вигляді дощів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Україна оборонятиметься від опадів східним антициклоном, проте південно-західні вітри продовжуватимуть постачати тепле повітря. 9-го грудня у більшості областей очікується +2+7 градусів, на Півдні та Заході +4+10 градусів. У Києві понеділок буде сухим, із південно-західним вітром. Найближчої ночі близько нуля, завтра вдень +4+6 градусів", – додала вона.

Також синоптик розповіла, що вже до кінця тижня температура почне знижуватись, але ненадовго, адже з 16 грудня прийде нова порція незначного потепління.

Прогноз погоди на 9 грудня у містах України:

Ужгород +5+7

Львів +6+8

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +5+7

Рівне +6+8

Луцьк +6+8

Вінниця +5+7

Хмельницький +5+7

Житомир +5+7

Чернігів +5+7

Черкаси +5+7

Миколаїв +5+7

Одеса +8+10

Херсон +5+7

Полтава +4+6

Суми +4+6

Харків +3+5

Дніпро +3+5

Запоріжжя +4+6

Донецьк +3+5

Луганськ +3+5

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