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Погода в Україні 9 грудня: прогноз на сьогодні по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

9 грудня в Україні й надалі переважатиме суха та доволі комфортна погода, лише продукти можливий дощ через західний фронт. Детальний прогноз читайте на Радіо МАКСИМУМ.

9 грудня, у понеділок, майже по всій Україні прогнозується малохмарна та суха погода, лише на заході можливі незначні опади у вигляді дощів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Україна оборонятиметься від опадів східним антициклоном, проте південно-західні вітри продовжуватимуть постачати тепле повітря. 9-го грудня у більшості областей очікується +2+7 градусів, на Півдні та Заході +4+10 градусів. У Києві понеділок буде сухим, із південно-західним вітром. Найближчої ночі близько нуля, завтра вдень +4+6 градусів", – додала вона.

Також синоптик розповіла, що вже до кінця тижня температура почне знижуватись, але ненадовго, адже з 16 грудня прийде нова порція незначного потепління.

Прогноз погоди на 9 грудня у містах України:

Погода в Україні 9 грудня: прогноз на сьогодні по містах - фото 373009
  • Ужгород +5+7
  • Львів +6+8
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +5+7
  • Чернігів +5+7
  • Черкаси +5+7
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +8+10
  • Херсон +5+7
  • Полтава +4+6
  • Суми +4+6
  • Харків +3+5
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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