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Погода в Україні 8 жовтня: де пройдуть дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

8 жовтня частину України накриють дощі зі зливами, а температура повітря дещо знизиться. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

8 жовтня, у четвер, у кількох областях країни втримається дощова погода, яка принесе незначне похолодання. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко в ефірі Еспресо.TV. За її словами, опади варто очікувати у західних областях, а також на Київщині, Житомирщині та місцями на Вінниччині та Одещині. Через дощі температура повітря знизиться до позначок у +14+17. У всіх інших областях переважатиме сонячна та тепла погода з температурою до +20+23.

У Києві 8 жовтня очікуються періодичні дощі та сильний вітер, а максимальна температура вдень сягне +17.

Прогноз погоди на 8 жовтня у містах України:

Погода в Україні 8 жовтня: де пройдуть дощі - фото 429245
  • Ужгород +17+19
  • Львів +14+16
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +17+19
  • Чернігів +18+20
  • Черкаси +18+20
  • Миколаїв +22+24
  • Одеса +21+23
  • Херсон +22+24
  • Сімферополь +23+25
  • Полтава +18+20
  • Суми +19+21
  • Харків +21+23
  • Дніпро +20+22
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +21+23
  • Луганськ +21+23

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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