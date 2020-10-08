Погода в Україні 8 жовтня: де пройдуть дощі

8 жовтня частину України накриють дощі зі зливами, а температура повітря дещо знизиться. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

8 жовтня, у четвер, у кількох областях країни втримається дощова погода, яка принесе незначне похолодання. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко в ефірі Еспресо.TV. За її словами, опади варто очікувати у західних областях, а також на Київщині, Житомирщині та місцями на Вінниччині та Одещині. Через дощі температура повітря знизиться до позначок у +14+17. У всіх інших областях переважатиме сонячна та тепла погода з температурою до +20+23.

У Києві 8 жовтня очікуються періодичні дощі та сильний вітер, а максимальна температура вдень сягне +17.

Прогноз погоди на 8 жовтня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +14+16

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +14+16

Рівне +16+18

Луцьк +15+17

Вінниця +17+19

Хмельницький +15+17

Житомир +17+19

Чернігів +18+20

Черкаси +18+20

Миколаїв +22+24

Одеса +21+23

Херсон +22+24

Сімферополь +23+25

Полтава +18+20

Суми +19+21

Харків +21+23

Дніпро +20+22

Запоріжжя +21+23

Донецьк +21+23

Луганськ +21+23

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