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Погода в Україні 8 жовтня: де пройдуть дощі
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8 жовтня частину України накриють дощі зі зливами, а температура повітря дещо знизиться. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
8 жовтня, у четвер, у кількох областях країни втримається дощова погода, яка принесе незначне похолодання. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко в ефірі Еспресо.TV. За її словами, опади варто очікувати у західних областях, а також на Київщині, Житомирщині та місцями на Вінниччині та Одещині. Через дощі температура повітря знизиться до позначок у +14+17. У всіх інших областях переважатиме сонячна та тепла погода з температурою до +20+23.
У Києві 8 жовтня очікуються періодичні дощі та сильний вітер, а максимальна температура вдень сягне +17.
Прогноз погоди на 8 жовтня у містах України:
- Ужгород +17+19
- Львів +14+16
- Чернівці +15+17
- Івано-Франківськ +15+17
- Тернопіль +14+16
- Рівне +16+18
- Луцьк +15+17
- Вінниця +17+19
- Хмельницький +15+17
- Житомир +17+19
- Чернігів +18+20
- Черкаси +18+20
- Миколаїв +22+24
- Одеса +21+23
- Херсон +22+24
- Сімферополь +23+25
- Полтава +18+20
- Суми +19+21
- Харків +21+23
- Дніпро +20+22
- Запоріжжя +21+23
- Донецьк +21+23
- Луганськ +21+23
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