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Погода в Україні 8 вересня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

8 вересня в кількох областях України пройдуть дощі, а температура повітря знизиться. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

8 вересня, у вівторок, у першій половині дня дощі пройдуть у північних областях країни, а згодом антициклон забезпечить сонячну погоду по всій країні.

"Найближчим тижнем в Україні буде сухо, окрім завтрашнього дня, та переважно сонячно. За холодним атмосферним фронтом пошириться відповідно прохолодніше повітря. У західних, північних та більшості центральних областей у вівторок очікується +18+23 градуси. На Сході та у південній частині України буде тепла погода. +25+29 градусів. У Києві вранці передбачається дощ, не забудьте парасолі! Але вдень антициклон Jurij виштовхне фронт і впродовж дня 8-го вересня знову переважатиме суха повітряна маса. Температура повітря у вівторок знизиться і становитиме в столиці +20+22 градуси, прихопіть щось з довшим рукавом", – додала вона.

Прогноз погоди на 8 вересня у містах України:

Погода в Україні 8 вересня: точний прогноз по містах - фото 424287
  • Ужгород +22+24
  • Львів +18+20
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +9+22
  • Рівне +19+22
  • Луцьк +19+22
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +19+22
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +26+28
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +21+23
  • Суми +20+22
  • Харків +26+28
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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