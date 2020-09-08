Погода в Україні 8 вересня: точний прогноз по містах

8 вересня в кількох областях України пройдуть дощі, а температура повітря знизиться. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

8 вересня, у вівторок, у першій половині дня дощі пройдуть у північних областях країни, а згодом антициклон забезпечить сонячну погоду по всій країні.

"Найближчим тижнем в Україні буде сухо, окрім завтрашнього дня, та переважно сонячно. За холодним атмосферним фронтом пошириться відповідно прохолодніше повітря. У західних, північних та більшості центральних областей у вівторок очікується +18+23 градуси. На Сході та у південній частині України буде тепла погода. +25+29 градусів. У Києві вранці передбачається дощ, не забудьте парасолі! Але вдень антициклон Jurij виштовхне фронт і впродовж дня 8-го вересня знову переважатиме суха повітряна маса. Температура повітря у вівторок знизиться і становитиме в столиці +20+22 градуси, прихопіть щось з довшим рукавом", – додала вона.

Прогноз погоди на 8 вересня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +18+20

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +9+22

Рівне +19+22

Луцьк +19+22

Вінниця +23+25

Хмельницький +20+22

Житомир +21+23

Чернігів +19+22

Черкаси +22+24

Миколаїв +26+28

Одеса +26+28

Херсон +27+29

Сімферополь +26+28

Полтава +21+23

Суми +20+22

Харків +26+28

Дніпро +26+28

Запоріжжя +27+29

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

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