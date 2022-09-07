Погода в Україні 8 вересня: синоптик попередила про дощі та похолодання

8 вересня в Україні переважатиме сонячна та суха осіння погода, але вона затримається ненадовго. Детальний прогноз по містах читайте далію

8 вересня, у четвер, у більшості областей України буле сухо та малохмарно. За словами синоптика Наталки Діденко, винятком стануть лише Одещина, Кропивницький, Черкащина, Миколаївщина, місцями Дніпровщина та Прикарпаття, де місцями можливі незначні дощі.

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Температура повітря протягом дня становитиме +17+22 градуси, на південному заході та на Закарпатті +20+24 градуси. Вночі буде холодно, заморозки місцями ще затримаються, але ближче до вихідних хмарність збільшуватиметься, ймовірність заморозків зменшуватиметься. Ще раз нагадую, що 9-го вересня дощі та похолодання прийдуть до західних областей України, а 10-11 вересня осіння синоптична мокра меланхолія пошириться у східному напрямку, – додала вона.

У Києві 8 вересня втримається комфортна осіння погода, оскільки буде сонячно, а температура підійметься до +20. Вже на вихідних і в столицю завітають похолодання та опади.

Прогноз погоди на 8 вересня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +20+22

Івано-Франківськ +20+22

Чернівці +21+23

Тернопіль +20+22

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +20+22

Хмельницький +20+22

Житомир +18+20

Чернігів +16+18

Черкаси +17+19

Кропивницький +17+19

Миколаїв +19+21

Одеса +19+21

Херсон +19+21

Сімферополь +21+23

Полтава +17+19

Суми +15+17

Харків +17+19

Дніпро +17+19

Запоріжжя +18+20

Донецьк +17+19

Луганськ +17+19

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