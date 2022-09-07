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Погода в Україні 8 вересня: синоптик попередила про дощі та похолодання

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Прогноз погоди на 8 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 8 вересня 2022 в Україні / Alisa Anton on Unsplash

8 вересня в Україні переважатиме сонячна та суха осіння погода, але вона затримається ненадовго. Детальний прогноз по містах читайте далію

8 вересня, у четвер, у більшості областей України буле сухо та малохмарно. За словами синоптика Наталки Діденко, винятком стануть лише Одещина, Кропивницький, Черкащина, Миколаївщина, місцями Дніпровщина та Прикарпаття, де місцями можливі незначні дощі.

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Температура повітря протягом дня становитиме +17+22 градуси, на південному заході та на Закарпатті +20+24 градуси. Вночі буде холодно, заморозки місцями ще затримаються, але ближче до вихідних хмарність збільшуватиметься, ймовірність заморозків зменшуватиметься. Ще раз нагадую, що 9-го вересня дощі та похолодання прийдуть до західних областей України, а 10-11 вересня осіння синоптична мокра меланхолія пошириться у східному напрямку, – додала вона.

У Києві 8 вересня втримається комфортна осіння погода, оскільки буде сонячно, а температура підійметься до +20. Вже на вихідних і в столицю завітають похолодання та опади.

Прогноз погоди на 8 вересня у містах України:

Погода в Україні 8 вересня: синоптик попередила про дощі та похолодання - фото 512672
  • Ужгород +22+24
  • Львів +20+22
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Чернівці +21+23
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +17+19
  • Кропивницький +17+19
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +19+21
  • Херсон +19+21
  • Сімферополь +21+23
  • Полтава +17+19
  • Суми +15+17
  • Харків +17+19
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +18+20
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +17+19

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