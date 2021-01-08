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Погода в Україні 8 січня: тумани і дощі з мокрим снігом

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

8 січня у більшості областей країни переважатиме волога та вітряна погода. Прогноз на сьогодні по містах читайте також.

8 січня, у п'ятницю, частина областей накриють опади у вигляді дощу з мокрим снігом. До того ж, втримається поривчастий вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря коливатиметься в межах +1+5 градусів. У Києві 8-го січня опади малоймовірні, вдень близько +2 градусів. У столиці очікується вітряна погода. Поступово надалі холоднішатиме, проте без якихось серйозних морозів", – додала вона.

Прогноз погоди на 8 січня у містах України:

Погода в Україні 8 січня: тумани і дощі з мокрим снігом - фото 442204
  • Ужгород +1+3
  • Львів 0+2
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир+0+2
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +3+5
  • Херсон +3+5
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава 0+2
  • Суми 0+2
  • Харків +1+3
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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