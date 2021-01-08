Погода в Україні 8 січня: тумани і дощі з мокрим снігом

8 січня у більшості областей країни переважатиме волога та вітряна погода. Прогноз на сьогодні по містах читайте також.

8 січня, у п'ятницю, частина областей накриють опади у вигляді дощу з мокрим снігом. До того ж, втримається поривчастий вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря коливатиметься в межах +1+5 градусів. У Києві 8-го січня опади малоймовірні, вдень близько +2 градусів. У столиці очікується вітряна погода. Поступово надалі холоднішатиме, проте без якихось серйозних морозів", – додала вона.

Прогноз погоди на 8 січня у містах України:

Ужгород +1+3

Львів 0+2

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця +1+3

Хмельницький 0+2

Житомир+0+2

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв +3+5

Одеса +3+5

Херсон +3+5

Сімферополь +4+6

Полтава 0+2

Суми 0+2

Харків +1+3

Дніпро +1+3

Запоріжжя +2+4

Донецьк +2+4

Луганськ +2+4

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