Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Погода в Україні 8 січня: тумани і дощі з мокрим снігом
-
- 43
8 січня у більшості областей країни переважатиме волога та вітряна погода. Прогноз на сьогодні по містах читайте також.
8 січня, у п'ятницю, частина областей накриють опади у вигляді дощу з мокрим снігом. До того ж, втримається поривчастий вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря коливатиметься в межах +1+5 градусів. У Києві 8-го січня опади малоймовірні, вдень близько +2 градусів. У столиці очікується вітряна погода. Поступово надалі холоднішатиме, проте без якихось серйозних морозів", – додала вона.
Прогноз погоди на 8 січня у містах України:
- Ужгород +1+3
- Львів 0+2
- Чернівці 0+2
- Івано-Франківськ 0+2
- Тернопіль 0+2
- Рівне 0+2
- Луцьк 0+2
- Вінниця +1+3
- Хмельницький 0+2
- Житомир+0+2
- Чернігів 0+2
- Черкаси 0+2
- Миколаїв +3+5
- Одеса +3+5
- Херсон +3+5
- Сімферополь +4+6
- Полтава 0+2
- Суми 0+2
- Харків +1+3
- Дніпро +1+3
- Запоріжжя +2+4
- Донецьк +2+4
- Луганськ +2+4
Читайте також: Зима 2020 – 2021 пройде з аномальною температурою: прогноз погоди
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
13:20Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись
-
12:51Що у звичайному житті заважає схуднути
-
12:20Яким знакам Зодіаку варто відпочити 8 січня
-
11:52Вбиральня у стоматолога вразила мережу: фото
-
11:23Картинки з Днем ангела Марії 2021: листівки, відкритки і гіфки з іменинами
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:50Локдаун в Україні: що заборонено і що дозволено з 8 січня
-
10:27Зваблива Демі Роуз здивувала прозорим купальником (18+)
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 січня
-
09:22Привітання з Днем ангела Марії: вірші, проза й смс на іменини 2021
-
08:52Чому сніданок не обов'язковий: пояснення від терапевта
-
08:19Чоловік створив власний Гоґвортс прямо на пляжі: відео
-
07:51Найбільший каньйон у Сонячній системі показали нових орбітальних фото Марса
-
07:16Погода в Україні 8 січня: тумани і дощі з мокрим снігом
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 07 січня
-
21:47Як поїсти смачно і не набрати зайвого: 5 правил здорового святкового застілля
-
21:158 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Скільки можна зберігати олів'є, холодець і шубу: лайфхаки, які продовжать життя стравам
-
20:20Від Касабланки до Ла Ла Ленда: 125-річну історію кіно показали у хвилинному відео
-
19:47У Великобританії створили тест на вагітність для незрячих жінок
-
19:19В американському зоопарку народився білий тигр, яких у природі не залишилося
-
18:45Сімпсони знову передбачили протести у США: кадри заворушень з мультфільму
-
18:15Гороскоп на 8 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Сцена з GTA V, де Ламар тролить Франкліна, стала новим мемом: відео
-
17:25Дженніфер Лопес засвітила сідниці на гарячому пляжному фото
-
12:20Яким знакам Зодіаку варто відпочити 8 січня
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 січня
-
07:16Погода в Україні 8 січня: тумани і дощі з мокрим снігом
- 07 січня
-
21:47Як поїсти смачно і не набрати зайвого: 5 правил здорового святкового застілля
-
18:45Сімпсони знову передбачили протести у США: кадри заворушень з мультфільму
-
16:21ТОП-5 нових серіалів січня 2021 які варто подивитись
-
13:52Яким трьом знакам Зодіаку найбільше пощастить у 2021
-
09:57Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 січня
- 06 січня
-
20:50Експерти назвали найкращу дієту 2021 року
-
20:19ТЕСТ: Яку колядку вам потрібно вивчити?
-
19:20Гороскоп на 7 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:05Як приготувати корисну кутю: Уляна Супрун поділилася нетрадиційним секретом
-
14:20Адріано Челентано – 83: добірка найкращих стрічок з іменинником
-
12:51Британський ведучий показав, як змінився за 10 років: ефектне відео
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 січня
-
07:48Наскільки скоротилося виробництво смартфонів у 2020 році: дані аналітиків
- 05 січня
-
21:48Представники цих професій більш схильні до зрад
-
19:18Коли подорожі повернуться до попереднього рівня: прогноз експертів
-
16:46Як регулярні мандрівки впливають на рівень щастя: цікаве дослідження
-
12:20Як привести організм в норму після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 січня
-
07:17Як працює найбільша автомийка у світі: видовищне відео
- 04 січня
-
21:49Без обов'язків й утрьох: якими видами сексу має зайнятися чоловік до одруження
-
18:49Variety склало рейтинг найбільш очікуваних фільмів 2021 року
-
15:13Три страви для зимової вечері, які можна приготувати за годину