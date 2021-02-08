Погода в Україні 8 лютого: снігопади та ожеледиця

8 лютого в Україні визначатиме погоду циклон, тому у більшості областей продовжить сніжити. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

8 лютого, у понеділок, через південний циклон майже по всій країні очікуються хуртовини та снігопади, а у південних і центральних областях, а також на Прикарпатті прогнозуються мокрий сніг та льодяні дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На межі холодного, арктичного, повітря та теплішого, південного, ймовірні ожеледь, налипання мокрого снігу – навколо Карпат, Центр, Південь України. Вітер буде східного напрямку, практично повсюди із штормовими поривами. Температура повітря вдень очікується -5-10 градусів, на Півдні +3+7 градусів, в Криму та на Закарпатті +6+11 градусів. В другій половині дня понеділка чи надвечір у більшості центральних областей теплішатиме, тому там ймовірніший мокрий сніг, льодяний дощ і навіть дощ", – додала вона.

У Києві 8 лютого також буде сніжна та морозна погода з сильним вітром. Вдень температура повітря коливатиметься на рівні -5-8.

Прогноз погоди на 8 лютого у містах України:

Ужгород +7+9

Львів -2-4

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль -2-4

Рівне -6-8

Луцьк -6-8

Вінниця -4-6

Хмельницький -2-4

Житомир -6-8

Чернігів -6-8

Черкаси -4-6

Миколаїв +3+5

Одеса +5+7

Херсон +3+5

Сімферополь +9+11

Полтава -4-6

Суми -6-8

Харків -4-6

Дніпро -3-5

Запоріжжя +2+4

Донецьк -3-5

Луганськ -4-6

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