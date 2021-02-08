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Погода в Україні 8 лютого: снігопади та ожеледиця

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

8 лютого в Україні визначатиме погоду циклон, тому у більшості областей продовжить сніжити. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

8 лютого, у понеділок, через південний циклон майже по всій країні очікуються хуртовини та снігопади, а у південних і центральних областях, а також на Прикарпатті прогнозуються мокрий сніг та льодяні дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На межі холодного, арктичного, повітря та теплішого, південного, ймовірні ожеледь, налипання мокрого снігу навколо Карпат, Центр, Південь України. Вітер буде східного напрямку, практично повсюди із штормовими поривами. Температура повітря вдень очікується -5-10 градусів, на Півдні +3+7 градусів, в Криму та на Закарпатті +6+11 градусів. В другій половині дня понеділка чи надвечір у більшості центральних областей теплішатиме, тому там ймовірніший мокрий сніг, льодяний дощ і навіть дощ", – додала вона.

У Києві 8 лютого також буде сніжна та морозна погода з сильним вітром. Вдень температура повітря коливатиметься на рівні -5-8.

Прогноз погоди на 8 лютого у містах України:

Погода в Україні 8 лютого: снігопади та ожеледиця - фото 446699
  • Ужгород +7+9
  • Львів -2-4
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль -2-4
  • Рівне -6-8
  • Луцьк -6-8
  • Вінниця -4-6
  • Хмельницький -2-4
  • Житомир -6-8
  • Чернігів -6-8
  • Черкаси -4-6
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +5+7
  • Херсон +3+5
  • Сімферополь +9+11
  • Полтава -4-6
  • Суми -6-8
  • Харків -4-6
  • Дніпро -3-5
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк -3-5
  • Луганськ -4-6

Читайте також: Погода у лютому 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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