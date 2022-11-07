Погода в Україні 8 листопада: коли буде перше відчутне похолодання

8 листопада в Україні ще буде досить тепла температура, як на цю пору року. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.

8 листопада, у вівторок, невеликі дощі пройдуть у західних областях та на півночі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, на решті території – максимум тумани.

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Температура повітря найнижчою залишається у східних областях, а також у Сумській, Полтавській – вдень +5+9 градусів. Мінімально використовувати додаткові джерела тепла (і навіть варто знизити їх використання) мешканцям західних областей – там у вівторок очікується +10+14 градусів. На решті території України завтра вдень стовпчики термометрів блукатимуть поміж +9+13 градусів", – додала вона.

У Києві 8 листопада – невеликий дощ, вночі +5+7 градусів, вдень близько +10 градусів. 9-10 листопада передбачається хороша погода – без дощів та тепло, до +10+13 градусів.

Перше відчутне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде в Україну з наступного тижня.

Прогноз погоди на 8 листопада по містах України:

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