Погода в Україні 8 грудня: точний прогноз по містах

8 грудня в Україні переважатиме хмарна погода, однак майже у всіх областях буде сухо. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

8 грудня, у вівторок, антициклон визначатиме погоду майже по всій країні, лише у західних областях та на південному заході можливі опади. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Вона також додала, що вітер посилиться до штормових позначок, тому варто бути дуже обачними.

"Вдень у вівторок температура повітря становитиме -1-5 градусів, на Заході та Півдні від 2 морозу до 2 тепла, в Криму та на Закарпатті +4+8 градусів. У Києві 8-го грудня сонця поменшає, хмар та вологості повітря побільшає, вдень можлива навіть якась сніжна невеличка мряка, але нічого серйозного. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, із сильнішими поривами", – поділилась синоптик.

Прогноз погоди на 8 грудня у містах України:

Ужгород +3+5

Львів 0+2

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне -1+1

Луцьк -1+1

Вінниця 0-2

Хмельницький-1+1

Житомир -1-3

Чернігів -2-4

Черкаси -1-3

Миколаїв 0+2

Одеса 0+2

Херсон 0+2

Сімферополь +3+5

Полтава -1-3

Суми -2-4

Харків -1-3

Дніпро 0-2

Запоріжжя -1+1

Донецьк 0-2

Луганськ -1-3

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