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Погода в Україні 8 грудня: точний прогноз по містах
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8 грудня в Україні переважатиме хмарна погода, однак майже у всіх областях буде сухо. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
8 грудня, у вівторок, антициклон визначатиме погоду майже по всій країні, лише у західних областях та на південному заході можливі опади. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Вона також додала, що вітер посилиться до штормових позначок, тому варто бути дуже обачними.
"Вдень у вівторок температура повітря становитиме -1-5 градусів, на Заході та Півдні від 2 морозу до 2 тепла, в Криму та на Закарпатті +4+8 градусів. У Києві 8-го грудня сонця поменшає, хмар та вологості повітря побільшає, вдень можлива навіть якась сніжна невеличка мряка, але нічого серйозного. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, із сильнішими поривами", – поділилась синоптик.
Прогноз погоди на 8 грудня у містах України:
- Ужгород +3+5
- Львів 0+2
- Чернівці -1+1
- Івано-Франківськ 0+2
- Тернопіль 0+2
- Рівне -1+1
- Луцьк -1+1
- Вінниця 0-2
- Хмельницький-1+1
- Житомир -1-3
- Чернігів -2-4
- Черкаси -1-3
- Миколаїв 0+2
- Одеса 0+2
- Херсон 0+2
- Сімферополь +3+5
- Полтава -1-3
- Суми -2-4
- Харків -1-3
- Дніпро 0-2
- Запоріжжя -1+1
- Донецьк 0-2
- Луганськ -1-3
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