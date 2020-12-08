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Погода в Україні 8 грудня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

8 грудня в Україні переважатиме хмарна погода, однак майже у всіх областях буде сухо. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

8 грудня, у вівторок, антициклон визначатиме погоду майже по всій країні, лише у західних областях та на південному заході можливі опади. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Вона також додала, що вітер посилиться до штормових позначок, тому варто бути дуже обачними.

"Вдень у вівторок температура повітря становитиме -1-5 градусів, на Заході та Півдні від 2 морозу до 2 тепла, в Криму та на Закарпатті +4+8 градусів. У Києві 8-го грудня сонця поменшає, хмар та вологості повітря побільшає, вдень можлива навіть якась сніжна невеличка мряка, але нічого серйозного. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, із сильнішими поривами", – поділилась синоптик.

Прогноз погоди на 8 грудня у містах України:

Погода в Україні 8 грудня: точний прогноз по містах - фото 438264
  • Ужгород +3+5
  • Львів 0+2
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне -1+1
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця 0-2
  • Хмельницький-1+1
  • Житомир -1-3
  • Чернігів -2-4
  • Черкаси -1-3
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса 0+2
  • Херсон 0+2
  • Сімферополь +3+5
  • Полтава -1-3
  • Суми -2-4
  • Харків -1-3
  • Дніпро 0-2
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк 0-2
  • Луганськ -1-3

Читайте також: Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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