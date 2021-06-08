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Погода в Україні 8 червня: у яких областях буде сонячно
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8 червня циклон затримається на території України, тому майже всюди очікуються дощі з грозами і навіть з градом. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
8 червня, у вівторок, у більшості областей країни пройдуть дощі, посилиться вітер та можливий град. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, уникнуть опадів області на північному заході (Волинь, Рівненщина, а також частина Житомирщини) і південному заході (окремі райони Миколаївщини та Одещини).
"Температура повітря у вівторок, та й впродовж тижня, буде в більшості областей України комфортною, +19+24 градуси. У Києві періодично дощ, гроза. Вдень півники, люпин, ніжно-рожеві кущові трояндочки й усі ними захоплені опиняться у теплій повітряній масі з температурою повітря +21+23 градуси. У Києві в четвер, на один день, трохи похолодає. 8-го червня, у столиці передбачається ще поривчастий вітер. Він та дощ можуть знижувати, по відчуттях, температуру повітря", – поділилась Діденко.
Прогноз погоди на 8 червня у містах України:
- Ужгород +23+25
- Львів +23+25
- Чернівці +23+25
- Івано-Франківськ +21+23
- Тернопіль +23+25
- Рівне +23+25
- Луцьк +24+26
- Вінниця +22+24
- Хмельницький +22+24
- Житомир +22+24
- Чернігів +22+24
- Черкаси +21+23
- Миколаїв +23+25
- Одеса +23+25
- Херсон +23+25
- Сімферополь +22+24
- Полтава +21+23
- Суми +21+23
- Харків +22+24
- Дніпро +21+23
- Запоріжжя +21+23
- Донецьк +21+23
- Луганськ +21+23
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