Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Погода в Україні 8 червня: у яких областях буде сонячно

  • 49
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

8 червня циклон затримається на території України, тому майже всюди очікуються дощі з грозами і навіть з градом. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

8 червня, у вівторок, у більшості областей країни пройдуть дощі, посилиться вітер та можливий град. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, уникнуть опадів області на північному заході (Волинь, Рівненщина, а також частина Житомирщини) і південному заході (окремі райони Миколаївщини та Одещини).

"Температура повітря у вівторок, та й впродовж тижня, буде в більшості областей України комфортною, +19+24 градуси. У Києві періодично дощ, гроза. Вдень півники, люпин, ніжно-рожеві кущові трояндочки й усі ними захоплені опиняться у теплій повітряній масі з температурою повітря +21+23 градуси. У Києві в четвер, на один день, трохи похолодає. 8-го червня, у столиці передбачається ще поривчастий вітер. Він та дощ можуть знижувати, по відчуттях, температуру повітря", – поділилась Діденко.

Прогноз погоди на 8 червня у містах України:

Погода в Україні 8 червня: у яких областях буде сонячно - фото 462537
  • Ужгород +23+25
  • Львів +23+25
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +21+23
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +23+25
  • Херсон +23+25
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +21+23
  • Суми +21+23
  • Харків +22+24
  • Дніпро +21+23
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +21+23
  • Луганськ +21+23

Читайте також: Погода у червні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

пропозиції партнерів
Новини