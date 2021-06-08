Погода в Україні 8 червня: у яких областях буде сонячно

8 червня циклон затримається на території України, тому майже всюди очікуються дощі з грозами і навіть з градом. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

8 червня, у вівторок, у більшості областей країни пройдуть дощі, посилиться вітер та можливий град. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, уникнуть опадів області на північному заході (Волинь, Рівненщина, а також частина Житомирщини) і південному заході (окремі райони Миколаївщини та Одещини).

"Температура повітря у вівторок, та й впродовж тижня, буде в більшості областей України комфортною, +19+24 градуси. У Києві періодично дощ, гроза. Вдень півники, люпин, ніжно-рожеві кущові трояндочки й усі ними захоплені опиняться у теплій повітряній масі з температурою повітря +21+23 градуси. У Києві в четвер, на один день, трохи похолодає. 8-го червня, у столиці передбачається ще поривчастий вітер. Він та дощ можуть знижувати, по відчуттях, температуру повітря", – поділилась Діденко.

Прогноз погоди на 8 червня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +23+25

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +23+25

Рівне +23+25

Луцьк +24+26

Вінниця +22+24

Хмельницький +22+24

Житомир +22+24

Чернігів +22+24

Черкаси +21+23

Миколаїв +23+25

Одеса +23+25

Херсон +23+25

Сімферополь +22+24

Полтава +21+23

Суми +21+23

Харків +22+24

Дніпро +21+23

Запоріжжя +21+23

Донецьк +21+23

Луганськ +21+23

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