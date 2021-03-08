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Погода в Україні 8 березня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

8 березня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, тому місцями можливі снігопади. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

8 березня, у понеділок, атмосферний фронт принесе періодичні опади у вигляді снігу у південному напрямку. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, вітер все ще буде рвучким, а середня температура повітря вдень втримається на рівні +1+4. Найтепліше буде у південних областях. У Києві 8 березня також очікується сніг, а температура сягне до +1+3.

Прогноз погоди на 8 березня у містах України:

Погода в Україні 8 березня: точний прогноз на сьогодні - фото 450644
  • Ужгород +3+5
  • Львів +1+3
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир +1+3
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси +1+3
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +5+7
  • Херсон +5+7
  • Сімферополь +5+7
  • Полтава +1+3
  • Суми -1+1
  • Харків +1+3
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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