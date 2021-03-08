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Погода в Україні 8 березня: точний прогноз на сьогодні
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8 березня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, тому місцями можливі снігопади. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
8 березня, у понеділок, атмосферний фронт принесе періодичні опади у вигляді снігу у південному напрямку. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
За її словами, вітер все ще буде рвучким, а середня температура повітря вдень втримається на рівні +1+4. Найтепліше буде у південних областях. У Києві 8 березня також очікується сніг, а температура сягне до +1+3.
Прогноз погоди на 8 березня у містах України:
- Ужгород +3+5
- Львів +1+3
- Чернівці +2+4
- Івано-Франківськ 0+2
- Тернопіль 0+2
- Рівне 0+2
- Луцьк 0+2
- Вінниця +2+4
- Хмельницький 0+2
- Житомир +1+3
- Чернігів -1+1
- Черкаси +1+3
- Миколаїв +5+7
- Одеса +5+7
- Херсон +5+7
- Сімферополь +5+7
- Полтава +1+3
- Суми -1+1
- Харків +1+3
- Дніпро +2+4
- Запоріжжя +4+6
- Донецьк +3+5
- Луганськ +2+4
Читайте також: Погода у березні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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