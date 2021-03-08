Погода в Україні 8 березня: точний прогноз на сьогодні

8 березня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, тому місцями можливі снігопади. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

8 березня, у понеділок, атмосферний фронт принесе періодичні опади у вигляді снігу у південному напрямку. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, вітер все ще буде рвучким, а середня температура повітря вдень втримається на рівні +1+4. Найтепліше буде у південних областях. У Києві 8 березня також очікується сніг, а температура сягне до +1+3.

Прогноз погоди на 8 березня у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +1+3

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця +2+4

Хмельницький 0+2

Житомир +1+3

Чернігів -1+1

Черкаси +1+3

Миколаїв +5+7

Одеса +5+7

Херсон +5+7

Сімферополь +5+7

Полтава +1+3

Суми -1+1

Харків +1+3

Дніпро +2+4

Запоріжжя +4+6

Донецьк +3+5

Луганськ +2+4

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