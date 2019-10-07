Погода в Україні 7 жовтня: у яких областях пройдуть дощі зі снігом

7 жовтня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а також побільшає опадів. Детальний прогноз погоди по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ!

7 жовтня, у понеділок, після нічних заморозків майже у всіх областях температура втримається на позначках +4+9 тепла, а місцями можливі дощі з мокрим снігом. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Понеділок в Україні буде холодним. Вдень у більшості областей +4+9 градусів, у південній частині та на південному сході +10+14 градусів. Дощ та мокрий сніг невеликі – місцями на Заході та Півночі, на Півдні – періодично дощ. У Києві вночі 0-2 градуси морозу, вдень близько +7 градусів. Є ймовірність невеликих опадів, місцями краплі, але й можуть політати сніжинки", – додала вона.

Прогноз погоди на 6 жовтня у містах України:

Ужгород +11+13

Львів +8+10

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +7+9

Рівне +7+9

Луцьк +7+9

Вінниця +8+10

Хмельницький +8+10

Житомир +8+10

Чернігів +7+9

Черкаси +7+9

Миколаїв +11+13

Одеса +10+12

Херсон +12+14

Полтава +6+8

Суми +6+8

Харків +8+10

Дніпро +8+10

Запоріжжя +11+13

Донецьк +10+12

Луганськ +11+13

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