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Погода в Україні 7 жовтня: у яких областях пройдуть дощі зі снігом

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

7 жовтня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а також побільшає опадів. Детальний прогноз погоди по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ!

7 жовтня, у понеділок, після нічних заморозків майже у всіх областях температура втримається на позначках +4+9 тепла, а місцями можливі дощі з мокрим снігом. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Понеділок в Україні буде холодним. Вдень у більшості областей +4+9 градусів, у південній частині та на південному сході +10+14 градусів. Дощ та мокрий сніг невеликі місцями на Заході та Півночі, на Півдні періодично дощ. У Києві вночі 0-2 градуси морозу, вдень близько +7 градусів. Є ймовірність невеликих опадів, місцями краплі, але й можуть політати сніжинки", – додала вона.

Прогноз погоди на 6 жовтня у містах України:

Погода в Україні 7 жовтня: у яких областях пройдуть дощі зі снігом - фото 359993
  • Ужгород +11+13
  • Львів +8+10
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +7+9
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +11+13
  • Одеса +10+12
  • Херсон +12+14
  • Полтава +6+8
  • Суми +6+8
  • Харків +8+10
  • Дніпро +8+10
  • Запоріжжя +11+13
  • Донецьк +10+12
  • Луганськ +11+13

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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