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Погода в Україні 7 жовтня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

7 жовтня в Україні переважатиме волога та тепла погода, адже майже у всіх областях очікуються дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

7 жовтня, у середу, у більшості областей прогнозуються періодичні дощі з грозами. Через циклон лише на Запоріжжі та сході країни втримається суха і тепла погода, однак повсюди очікується сильний вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом дня 7-го жовтня потепліє до +17+23 градусів, у південній частині очікується +20+25 градусів. У Києві середа обіцяє бути дощовою, із рвучким вітром. Вдень ще буде порівняно тепло, до +18, +19 градусів. Погода, хоча й не притискає холодом, але стрибками атмосферного тиску, похмурістю та дощовим вітром все ж нагадує, що треба уважніше прислухатися до себе, одягатися відповідно прогнозу і, власне, самій погоді, не давати додаткових шансів знайомим, щорічним й новим вірусам", – додала вона.

Прогноз погоди на 7 жовтня у містах України:

Погода в Україні 7 жовтня: точний прогноз на сьогодні - фото 429028
  • Ужгород +17+19
  • Львів +17+19
  • Чернівці +17+19
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +17+19
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +17+19
  • Житомир +17+19
  • Чернігів +17+19
  • Черкаси +18+20
  • Миколаїв +22+24
  • Одеса +23+25
  • Херсон +22+24
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +19+21
  • Суми +17+19
  • Харків +22+24
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +21+23
  • Луганськ +22+24

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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