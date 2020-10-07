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Погода в Україні 7 жовтня: точний прогноз на сьогодні
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7 жовтня в Україні переважатиме волога та тепла погода, адже майже у всіх областях очікуються дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
7 жовтня, у середу, у більшості областей прогнозуються періодичні дощі з грозами. Через циклон лише на Запоріжжі та сході країни втримається суха і тепла погода, однак повсюди очікується сильний вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Протягом дня 7-го жовтня потепліє до +17+23 градусів, у південній частині очікується +20+25 градусів. У Києві середа обіцяє бути дощовою, із рвучким вітром. Вдень ще буде порівняно тепло, до +18, +19 градусів. Погода, хоча й не притискає холодом, але стрибками атмосферного тиску, похмурістю та дощовим вітром все ж нагадує, що треба уважніше прислухатися до себе, одягатися відповідно прогнозу і, власне, самій погоді, не давати додаткових шансів знайомим, щорічним й новим вірусам", – додала вона.
Прогноз погоди на 7 жовтня у містах України:
- Ужгород +17+19
- Львів +17+19
- Чернівці +17+19
- Івано-Франківськ +17+19
- Тернопіль +17+19
- Рівне +17+19
- Луцьк +17+19
- Вінниця +17+19
- Хмельницький +17+19
- Житомир +17+19
- Чернігів +17+19
- Черкаси +18+20
- Миколаїв +22+24
- Одеса +23+25
- Херсон +22+24
- Сімферополь +24+26
- Полтава +19+21
- Суми +17+19
- Харків +22+24
- Дніпро +22+24
- Запоріжжя +21+23
- Донецьк +21+23
- Луганськ +22+24
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