Погода в Україні 7 вересня: синоптик розповіла, коли прийдуть серйозні дощі

7 вересня в Україні переважатиме помірно тепла та сонячна погода. Детальний прогноз по містах читайте далі.

7 вересня, у середу, після нічних заморозків по всіх областях, крім півдня та Закарпаття, в Україні втримається суха та комфортна погода. За словами синоптика Наталки Діденко, температура вдень підійметься максимум до +16+22.

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Дощів в Україні не буде (хіба в Карпатах щось своє, локальне), хмарності мало, тому чисте нічне небо сприятиме додатковому вихолодженню повітря і підстилаючої поверхні – урожай та квіти захищайте. У Києві 7-го вересня вдень очікується гарна погода – сухо, сонячно, +18 градусів. Вночі на околицях ймовірні заморозки. Використовуйте суху хорошу погоду з максимальною користю. Бо вже 9-12 вересня з'являться серйозні осінні дощі, – додала вона.

Прогноз погоди на 6 вересня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +19+21

Івано-Франківськ +19+21

Чернівці +19+21

Тернопіль +18+20

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +17+19

Хмельницький +17+19

Житомир +16+18

Чернігів +14+16

Черкаси +16+18

Кропивницький +17+19

Миколаїв +19+21

Одеса +19+21

Херсон +19+21

Сімферополь +21+23

Полтава +15+17

Суми +14+16

Харків +15+17

Дніпро +18+20

Запоріжжя +19+21

Донецьк +17+19

Луганськ +17+19

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