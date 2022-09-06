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Погода в Україні 7 вересня: синоптик розповіла, коли прийдуть серйозні дощі

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Прогноз погоди на 7 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 7 вересня 2022 в Україні / Ricardo Gomez Angel on Unsplash

7 вересня в Україні переважатиме помірно тепла та сонячна погода. Детальний прогноз по містах читайте далі.

7 вересня, у середу, після нічних заморозків по всіх областях, крім півдня та Закарпаття, в Україні втримається суха та комфортна погода. За словами синоптика Наталки Діденко, температура вдень підійметься максимум до +16+22.

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Дощів в Україні не буде (хіба в Карпатах щось своє, локальне), хмарності мало, тому чисте нічне небо сприятиме додатковому вихолодженню повітря і підстилаючої поверхні – урожай та квіти захищайте. У Києві 7-го вересня вдень очікується гарна погода – сухо, сонячно, +18 градусів. Вночі на околицях ймовірні заморозки. Використовуйте суху хорошу погоду з максимальною користю. Бо вже 9-12 вересня з'являться серйозні осінні дощі, – додала вона.

Прогноз погоди на 6 вересня у містах України:

Погода в Україні 7 вересня: синоптик розповіла, коли прийдуть серйозні дощі - фото 512625
  • Ужгород +21+23
  • Львів +19+21
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Чернівці +19+21
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +17+19
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +16+18
  • Кропивницький +17+19
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +19+21
  • Херсон +19+21
  • Сімферополь +21+23
  • Полтава +15+17
  • Суми +14+16
  • Харків +15+17
  • Дніпро +18+20
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +17+19

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