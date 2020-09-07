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Погода в Україні 7 вересня: де очікуються дощі
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7 вересня частину країни накриють дощі з похолоданням, але у більшості областей втримається комфортна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
7 вересня, у понеділок, атмосферний фронт принесе дощі з похолоданням на західні області, лише на Чернівеччині та Хмельниччині втримається тепла погода до +25+29. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"До речі, 7-го вересня в західних областях можливий сильний поривчастий вітер. На решті території України ще переважатиме суха антициклональна погода. Температура повітря становитиме протягом дня +26+30 градусів. Похолодає у більшості областей України 8-го вересня, окрім Півдня та Сходу, де ще очікується комфортна, практично літня, погода, до +29 градусів. Між іншим, нічна температура повітря найближчим часом у Карпатах може опускатися до +4+7 градусів, так що любителям ночівлі у наметах варто звернути на це увагу", - йдеться у повідомленні.
У Києві 7 вересня буде спекотна та суха погода, до +28+30.
Прогноз погоди на 7 вересня у містах України:
- Ужгород +26+28
- Львів +19+22
- Чернівці +26+28
- Івано-Франківськ +24+26
- Тернопіль +24+26
- Рівне +19+22
- Луцьк +18+20
- Вінниця +27+29
- Хмельницький +26+28
- Житомир +26+28
- Чернігів +27+29
- Черкаси +27+29
- Миколаїв +27+29
- Одеса +26+28
- Херсон +27+29
- Сімферополь +27+29
- Полтава +27+29
- Суми +27+29
- Харків +28+30
- Дніпро +28+30
- Запоріжжя +27+29
- Донецьк +27+29
- Луганськ +27+29
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