Погода в Україні 7 вересня: де очікуються дощі

7 вересня частину країни накриють дощі з похолоданням, але у більшості областей втримається комфортна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

7 вересня, у понеділок, атмосферний фронт принесе дощі з похолоданням на західні області, лише на Чернівеччині та Хмельниччині втримається тепла погода до +25+29. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"До речі, 7-го вересня в західних областях можливий сильний поривчастий вітер. На решті території України ще переважатиме суха антициклональна погода. Температура повітря становитиме протягом дня +26+30 градусів. Похолодає у більшості областей України 8-го вересня, окрім Півдня та Сходу, де ще очікується комфортна, практично літня, погода, до +29 градусів. Між іншим, нічна температура повітря найближчим часом у Карпатах може опускатися до +4+7 градусів, так що любителям ночівлі у наметах варто звернути на це увагу", - йдеться у повідомленні.

У Києві 7 вересня буде спекотна та суха погода, до +28+30.

Прогноз погоди на 7 вересня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +19+22

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +24+26

Рівне +19+22

Луцьк +18+20

Вінниця +27+29

Хмельницький +26+28

Житомир +26+28

Чернігів +27+29

Черкаси +27+29

Миколаїв +27+29

Одеса +26+28

Херсон +27+29

Сімферополь +27+29

Полтава +27+29

Суми +27+29

Харків +28+30

Дніпро +28+30

Запоріжжя +27+29

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

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