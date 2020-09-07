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Погода в Україні 7 вересня: де очікуються дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

7 вересня частину країни накриють дощі з похолоданням, але у більшості областей втримається комфортна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

7 вересня, у понеділок, атмосферний фронт принесе дощі з похолоданням на західні області, лише на Чернівеччині та Хмельниччині втримається тепла погода до +25+29. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"До речі, 7-го вересня в західних областях можливий сильний поривчастий вітер. На решті території України ще переважатиме суха антициклональна погода. Температура повітря становитиме протягом дня +26+30 градусів. Похолодає у більшості областей України 8-го вересня, окрім Півдня та Сходу, де ще очікується комфортна, практично літня, погода, до +29 градусів. Між іншим, нічна температура повітря найближчим часом у Карпатах може опускатися до +4+7 градусів, так що любителям ночівлі у наметах варто звернути на це увагу", - йдеться у повідомленні.

У Києві 7 вересня буде спекотна та суха погода, до +28+30.

Прогноз погоди на 7 вересня у містах України:

Погода в Україні 7 вересня: де очікуються дощі - фото 424076
  • Ужгород +26+28
  • Львів +19+22
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +19+22
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +27+29
  • Черкаси +27+29
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +26+28
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +27+29
  • Суми +27+29
  • Харків +28+30
  • Дніпро +28+30
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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